Назван знак зодиака, который приносит всем счастье: с ним стоит подружиться

Какой знак зодиака самый счастливый / © Mixnews

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Есть люди, после общения с которыми настроение заметно улучшается. Они умеют поддержать в сложный момент, искренне порадоваться чужим успехам и создать вокруг себя особую атмосферу тепла. Астрологи считают, что такими особенностями отличаются представители одного знака зодиака — Рыбы.

Этот водный знак часто описывают как очень чувствительный, дружелюбный и интуитивный. Рыбы легко подмечают изменения в настроении других людей и нередко первыми догадываются, когда близкому человеку требуется внимание или поддержка.

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Почему Рыб считают лучшими друзьями

Главная особенность Рыб — их способность искренне сопереживать. Они не всегда пытаются дать готовый совет, но могут просто выслушать, поддержать и помочь пережить неприятный период.

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Астрологи также приписывают этому знаку сильнейшую интуицию. Представители Рыб хорошо чувствуют людей и ситуации, поэтому могут вовремя обезопасить друга от необдуманного решения или, наоборот, подтолкнуть его к смелому шагу.

Вместе с такими людьми легче расслабиться и быть собой. Именно поэтому дружба с Рыбами часто рассматривается как эмоционально комфортная.

Рыбы умеют радоваться чужим успехам

Еще одно качество, особенно ценное в дружбе, — отсутствие постоянного соперничества. Рыбы способны искренне порадоваться, когда у друга происходит что-нибудь хорошее.

Новая работа, интересное путешествие, знакомство с любимым человеком или исполнение давней мечты — представители этого знака могут воспринимать такие события как повод для общей радости, а не как причину зависти.

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Они также часто поддерживают творческие идеи друзей и поощряют не отказываться от того, что действительно доставляет удовольствие.

Действительно ли Рыбы могут приносить удачу

С точки зрения астрологии, Рыбам приписывают особую энергетику, помогающую создавать вокруг себя положительную атмосферу. Однако воспринимать это буквально не стоит: научных доказательств того, что знак зодиака определяет способность человека приносить удачу, нет.

В то же время вполне реально, что общение с заботливым, добрым и оптимистичным человеком оказывает положительное влияние на настроение. А хорошее эмоциональное состояние в свою очередь помогает легче принимать решения, замечать возможности и строить здоровые отношения.

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