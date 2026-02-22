Названа идеальная стрижка, которая держит форму и объем до 8 месяцев: подходит абсолютно всем

Какая стрижка подходит абсолютно всем / © Freepik

Современные женщины хотят выглядеть безупречно без частых походов к парикмахеру. И именно поэтому большую популярность получили стрижки, долго держащие форму и не требующие сложной укладки. Звездные стилисты назвали стрижку, которая не просто подчеркивает естественную красоту, но сохраняет объем и четкость линий до восьми месяцев. Она универсальна, стильна и подходит всем женщинам без исключения.

Градуированное каре

Какая стрижка долго держит форму и объем / © Фото из открытых источников

Каре с мягкой градуировкой — вариация классической стрижки, где мастер работает не с жесткими углами, а с плавными переходами. Благодаря такой технике волосы:

дольше сохраняет форму;

имеет более густой вид;

получает естественный объем без дополнительных средств для стайлинга;

легко укладывается даже руками.

Почему градуированное каре так долго держит форму и объем

Какая стрижка долго держит форму и объем / © pixabay.com

Градируемые слои не требуют укладки. Пряди приобретают идеальную форму самостоятельно, даже если сушить волосы естественным путем. Линии среза не теряют четкости. В отличие от ровного каре, мягкое градуирование позволяет прядям отрастать аккуратно, не теряя своей формы и не создавая излишней тяжести на затылке. Подходит для любой густоты волос. И тонкие, и густые локоны выглядят ухоженно в такой прическе. Сохраняет объем даже после отрастания. Через 6-8 месяцев стрижка выглядит непринужденно, стильно и текстурированно.

Кому подходит универсальное градуированное каре

Какая стрижка долго держит форму и объем / © Фото из открытых источников

Это одна из тех редких стрижек, которая подходит всем:

овальному лицу — подчеркивает черты;

круглому — визуально удлиняет;

квадратному — смягчает линию челюсти;

сердцевидному — уравновешивает пропорции.

Как ухаживать за градуированным каре, чтобы сохранить эффект, словно только после салона

Какая стрижка долго держит форму и объем / © Фото из открытых источников