Названа идеальная закуска к коньяку: запомните "золотое" правило 4С

В нашей стране коньяк пользуется большой популярностью. Но не каждый украинец знает, чем лучше его закусывать, чтобы не выпить и не испортить вкус напитка. На Западе существует правило 4С.

С чем пьют коньяк: правило 4С

Коньяк считают благородным напитком, потому его не пьют большими глотками или залпом. Важно научиться наслаждаться каждым глотком, держа напиток во рту, чтобы полностью почувствовать вкус. После глотка коньяка следует вдохнуть через нос, чтобы вскрыть весь аромат напитка.

В Украине коньяк часто закусывают лимоном, но это ошибка, потому что кислота фрукта перебивает вкус напитка. Во Франции, где создали технологию приготовления коньяка, существует правило 4С:

коньяк (cognac);

шоколад (chocolate);

сигара (cigare);

кофе (coffee).

Употребление коньяка превращается в настоящую церемонию: сначала подают кофе, затем коньяк, после нескольких глотков закусывают кусочком черного шоколада, а затем выкуривают сигару.

Что еще подают в качестве закуски к коньяку

Подающие в качестве закуски к коньяку / Фото: pixabay.com

В украинской традиции на стол к коньяку обычно подают мясные блюда. Лучшим выбором является тонко нарезанная буженина или телятина. Пятилетний или трехлетний коньяк также хорошо сочетается с красным мясом птицы (индейка, гусь, утка) благодаря легкой кислинке и превосходному балансу фруктовых ноток.

Интересно, что недавно гурманы открыли новое сочетание вкусов: коньяк прекрасно сочетается с японскими блюдами (суши и сашими). Также к нему хорошо подходят большинство фруктов и ягод, но они не должны быть слишком сладкими (гранат, виноград, груши, кислая клубника).

Чем больше выдержка напитка, тем более сладкие фрукты следует выбирать. К молодому коньяку хорошо подойдут освежающие ягоды. Если вы хотите подать творожную тарелку, выбирайте благородные сыры, особенно очень жесткие, которые сглаживают эффект обжига от напитка и усиливают его послевкусие.

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