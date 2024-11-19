Названа одна из важных причин, почему куры не несутся: чего может быть слишком много

Мы уже рассказывали, что одной из важных причин, почему куры не несутся, может быть нехватка воды, или несвежая вода в курятнике.

Если вы не убираете в курятнике, это также может быть причиной отсутствия яиц. И дело здесь не в особой чистоплотности кур. По словам фермерки Татьяны Рыбаченко, куриный помет выделяет много аммиака, который влияет не на яйценоскость кур. И влияет таким образом, что поглощает кислород. Поэтому если вовремя не убирать куриный помет, курам будет не хватать кислорода, о каком отложении яиц может в таких условиях идти речь?

Фермерка посоветовала убирать в курятнике летом раз в два дня.

А вот осенью и зимой убирать помет не нужно, поскольку он в курятнике выполняет роль утеплителя. То есть в холодный период вместо уборки нужно выкладывать сверху на помет свежую подстилку. А чтобы предотвратить нехватку кислорода, "надо устраивать хотя бы небольшое проветривание без сквозняков, чтобы поступал кислород в курятник".

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