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Названа одна из важных причин, почему куры не несутся: чего может быть слишком много

Названа одна из важных причин, почему куры не несутся: чего может быть слишком много

Почему куры не уносятся

Чтобы помочь курам нестись, нужно убрать это из курятника

Мы уже рассказывали, что одной из важных причин, почему куры не несутся, может быть нехватка воды, или несвежая вода в курятнике.

Если вы не убираете в курятнике, это также может быть причиной отсутствия яиц. И дело здесь не в особой чистоплотности кур. По словам фермерки Татьяны Рыбаченко, куриный помет выделяет много аммиака, который влияет не на яйценоскость кур. И влияет таким образом, что поглощает кислород. Поэтому если вовремя не убирать куриный помет, курам будет не хватать кислорода, о каком отложении яиц может в таких условиях идти речь?

Фермерка посоветовала убирать в курятнике летом раз в два дня.

А вот осенью и зимой убирать помет не нужно, поскольку он в курятнике выполняет роль утеплителя. То есть в холодный период вместо уборки нужно выкладывать сверху на помет свежую подстилку. А чтобы предотвратить нехватку кислорода, "надо устраивать хотя бы небольшое проветривание без сквозняков, чтобы поступал кислород в курятник".

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