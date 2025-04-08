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Названа омолаживающая стрижка для женщин за 50, которая кардинально изменяет внешность и стиль
Если вы хотите омолодиться и не боитесь экспериментировать с длиной своих волос, то вам необходимо выбрать один из вариантов этой стрижки.
Пикси-боб — не просто стрижка, а настоящий инструмент для омоложения, способный стереть несколько лет и подарить совершенно новый образ. В зрелом возрасте каждая женщина хочет выглядеть стильно, но не каждая прическа справляется с этой задачей. Поэтому стилисты подобрали разновидности пикси-боба, которые сделают женщину младше, а ее стиль — ярче и привлекательнее. А все благодаря грамотно подобранным формам, длине и текстуре локонов. Каждая дама сможет выбрать для себя идеальный вариант для омоложения.
Пикси-боб с разрозненными слоями
Разрозненные слои идеально подходят для густых волос, потому что они их облегчают и придают игривости общему образу. Благодаря технике текстурирования пряди ложатся в правильную форму, поэтому стрижка не требует укладки. Такой пикси-боб не подходит для тонких волос, потому что они будут выглядеть еще более тонкими.
Мягкий многослойный пикси-боб
В такой прическе локоны будут иметь нежный и воздушный вид, выгодно обрамляя лицо, создавая эффект омоложения. Такая стрижка подходит для тонких непослушных волос, она будет держать их в текстурированной форме.
Пикси-боб с пробором набок
Такая стрижка будет подходить обладательницам любого типа лица и структуры волос. Боковой пробор будет удлинять круглое лицо, смягчать черты квадратного и разбивать длину овального.
Пикси-боб с объемными перьями
Этот вариант стрижки имеет немного удлиненную заднюю часть, которая естественно дополняет верхние слои волос. Прическа придает локонам экстраординарный объем, поэтому будет подходить для обладательниц тонких поврежденных волос.