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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
416
Время на прочтение
2 мин

Названа омолаживающая стрижка для женщин за 50, которая кардинально изменяет внешность и стиль

Если вы хотите омолодиться и не боитесь экспериментировать с длиной своих волос, то вам необходимо выбрать один из вариантов этой стрижки.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая омолаживающая стрижка для женщин за 50

Какая омолаживающая стрижка для женщин за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Пикси-боб — не просто стрижка, а настоящий инструмент для омоложения, способный стереть несколько лет и подарить совершенно новый образ. В зрелом возрасте каждая женщина хочет выглядеть стильно, но не каждая прическа справляется с этой задачей. Поэтому стилисты подобрали разновидности пикси-боба, которые сделают женщину младше, а ее стиль — ярче и привлекательнее. А все благодаря грамотно подобранным формам, длине и текстуре локонов. Каждая дама сможет выбрать для себя идеальный вариант для омоложения.

Пикси-боб с разрозненными слоями

Какая омолаживающая стрижка для женщин за 50 / © Mixnews

Какая омолаживающая стрижка для женщин за 50 / © Mixnews

Разрозненные слои идеально подходят для густых волос, потому что они их облегчают и придают игривости общему образу. Благодаря технике текстурирования пряди ложатся в правильную форму, поэтому стрижка не требует укладки. Такой пикси-боб не подходит для тонких волос, потому что они будут выглядеть еще более тонкими.

Мягкий многослойный пикси-боб

Какая омолаживающая стрижка для женщин за 50 / © Mixnews

Какая омолаживающая стрижка для женщин за 50 / © Mixnews

В такой прическе локоны будут иметь нежный и воздушный вид, выгодно обрамляя лицо, создавая эффект омоложения. Такая стрижка подходит для тонких непослушных волос, она будет держать их в текстурированной форме.

Пикси-боб с пробором набок

Какая омолаживающая стрижка для женщин за 50 / © Mixnews

Какая омолаживающая стрижка для женщин за 50 / © Mixnews

Такая стрижка будет подходить обладательницам любого типа лица и структуры волос. Боковой пробор будет удлинять круглое лицо, смягчать черты квадратного и разбивать длину овального.

Пикси-боб с объемными перьями

Какая омолаживающая стрижка для женщин за 50 / © Mixnews

Какая омолаживающая стрижка для женщин за 50 / © Mixnews

Этот вариант стрижки имеет немного удлиненную заднюю часть, которая естественно дополняет верхние слои волос. Прическа придает локонам экстраординарный объем, поэтому будет подходить для обладательниц тонких поврежденных волос.

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