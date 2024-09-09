Названа привычка, которая программирует человека на бедность: большинство украинцев так делают

Ученые пришли к интересному выводу, что привычка просыпаться вплотную к началу рабочего дня грозит обернуться для вас бедностью. Как показывают различные исследования, успешные люди, такие как Марк Цукерберг или Билл Гейтс, начинают свой день с саморазвития, спорта и личного дела.

Если вы просыпаетесь задолго до начала рабочего дня, то это поможет развить у вас навыки, а еще поддерживать в течение всего дня необходимый уровень энергии. Эксперты уверены, если человек лишает себя возможности начать свой день спокойно, то это чревато стрессом и, как результат, снижением производительности.

Когда у людей отсутствует утренняя рутина, то они не успевают саморазвиваться и планировать, а это, в долгосрочной перспективе, может повлечь за собой проблемы с финансами.

Ученые также объясняют, что делать, чтобы эту привычку изменить. Они предлагают пересмотреть свои утренние ритуалы, попытаться вставать раньше, используя дополнительное время для того, чтобы расти профессионально и личностно. Например, вы можете заняться физическими упражнениями, йогой, медитацией, чтением, планированием рабочего дня.

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