Названа распространенная ошибка, которая превращает кофе в яд

Эксперты по безопасности питания рекомендуют избегать этой ошибки во время приготовления кофе — она может сделать любимый утренний напиток токсичным.

Наверное, мы все хоть раз разогревали холодный кофе в микроволновке или на плите. Однако этого делать нельзя, потому что это может сделать кофе крайне вредным для здоровья.

Почему нельзя разогревать остывший кофе

Во время повторного нагревания в кофе происходят химические реакции, которые изменяют его составляющие компоненты. Содержащиеся в напитке хлорогеновые кислоты разрушаются и превращаются в вещества, которые вызывают проблемы с пищеварением и провоцируют повышенную кислотность желудка.

Кроме того, повторное нагревание напитка существенно ухудшает его вкусовые свойства, разрушает полезные антиоксидантные соединения и может спровоцировать размножение вредных микроорганизмов.

Эксперты по безопасности питания рекомендуют по возможности всегда употреблять свежий кофе сразу после приготовления. Если напиток остыл, лучше приготовить новый, чем рисковать своим здоровьем.

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