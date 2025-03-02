Названа рыба, которую категорически нельзя есть, хотя ее продают во всех супермаркетах

Рыба – это один из самых популярных и полезных продуктов, она особенно ценится за содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

Немногие знают, однако не вся рыба полезна для здоровья, некоторые виды могут быть непригодными для употребления из-за содержания вредных веществ.

Какую рыбу ни в коем случае нельзя есть: объяснение экспертов по безопасности питания

Это пангасиус – пресноводная рыба, разводимая в реке Меконг во Вьетнаме. Эту реку считают самой загрязненной на планете. В водоем сбрасывают промышленные воды химических заводов, сюда же сходят канализационные стоки, а также попадают остатки химических удобрений с полей.

К тому же, когда замораживают пангасиус, то используют воду из той же грязной реки. А чтобы ускорить рост рыбы в три раза, из Китая поставляют специальные гормоны, которыми кормят самок.

В Украине эту рыбу можно купить в любом супермаркете, она достаточно популярна, потому что имеет доступную цену и неплохой вкус. Однако следует учитывать, что этот вид рыбы содержит жирные кислоты омега-6, чрезмерное потребление которых может вызвать воспалительные процессы в организме. А еще пангасиус может содержать в своем мясе остатки антибиотиков и пестицидов, которыми очищают грязную реку. Поэтому возникает вопрос о безопасности употребления такой рыбы.

Также лучше не есть нильского окуня. В мясе этой рыбы может содержаться свинец, крайне опасный для здоровья. Поскольку этот вид рыбы обитает в загрязненных водах, содержащих тяжелые металлы.

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