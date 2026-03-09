Названа рыба, от которой надо отказаться пожилым людям, и вот почему

Какую рыбу не стоит есть пожилым людям / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Рыба считается одним из самых полезных продуктов для здоровья. Она содержит белок, омега-3 жирные кислоты, витамины и микроэлементы, поддерживающие работу сердца, мозга и сосудов. Поэтому врачи часто рекомендуют регулярно включать рыбу в рацион. Однако не все виды рыбы одинаково полезны, особенно для пожилых людей. Некоторые из них могут накапливать вредные вещества, которые при частом употреблении способны отрицательно влиять на организм. Поэтому специалисты советуют осторожно относиться к выбору этого продукта.

Какую рыбу следует ограничить в рационе всем, кому за 60

Специалисты по питанию часто рекомендуют пожилым людям ограничить потребление крупной хищной рыбы, в частности тунца. Причина в том, что такая рыба может накапливать значительное количество ртути — тяжелого металла, который попадает в воду из промышленных источников и постепенно накапливается в организмах морских обитателей.

Чем дольше живет рыба и чем выше она находится в пищевой цепи, тем большее количество таких веществ может содержаться в ее тканях.

Реклама

Ртуть в больших количествах может оказывать негативное влияние на нервную систему и другие органы. Особенно чувствительными к этому могут быть пожилые люди. Возможные риски включают нарушения нервной системы, ухудшение памяти и концентрации, повышенную нагрузку на сердце и сосуды, общее ухудшение самочувствия. Именно поэтому врачи советуют не злоупотреблять большими видами морской рыбы.

Какую рыбу лучше выбирать

Вместо крупной хищной рыбы специалисты рекомендуют обратить внимание на виды, обычно содержащие значительно меньше вредных веществ. К ним относятся:

сардины;

скумбрия;

сельдь;

треска;

хек.

Эти виды рыбы также богаты полезными жирными кислотами и белоком, но при этом имеют более низкий риск накопления тяжелых металлов.

Почему рыба все равно должна быть в рационе пожилых людей

Несмотря на предостережения, полностью отказываться от рыбы не стоит. Она остается важным источником питательных веществ, особенно нужных организму в старшем возрасте.

Реклама

Регулярное, но умеренное потребление рыбы может:

поддерживать здоровье сердца;

способствовать нормальной работе мозга;

помогать сохранять энергию и силу.

Главное, выбирать правильные виды и соблюдать умеренность.