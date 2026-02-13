Названа самая актуальная короткая стрижка для женщин за 50: идеальный вариант, который омолаживает

Soft pixie

Если прошлый год был посвящен бобу, то в 2026 году на пик популярности возвращаются короткие прически. Главным трендом становится софт пикси (soft pixie) — более мягкая и женственная вариация классической стрижки, которая идеально подходит для омоложения образа без радикальных вмешательств.

Что представляет собой софт пикси

В отличие от традиционного варианта с резкими линиями, софт пикси базируется на текстурных слоях и объеме. Основные черты прически — это плавные переходы, легкие пряди у лица и боковой пробор. Такой подход создает иллюзию густых волос и выглядит очень романтично. Примером для подражания этому стилю в свое время были Одри Хепберн и принцесса Диана, а сегодня этот образ удачно адаптируют современные звезды.

Одри Хепберн

Почему прическа имеет омолаживающий эффект

Стрижка зрительно открывает шею и подчеркивает глаза, создавая эффект лифтинга. Мягкие линии убирают излишнюю суровость, которая часто прибавляет возрасту. Это делает программу пикси особенно востребованной среди женщин после пятидесяти лет. Дополнительным преимуществом является легкость в уходе: ежедневная укладка с помощью небольшого количества стайлинга занимает не больше десяти минут.

Софт пиксы

Кому следует выбрать эту стрижку

Благодаря возможности изменять детали, прическа подходит почти каждому типу лица. Для круглого лица лучше добавить объема на макушке, а для острых черт — использовать мягкую челку. Она одинаково хорошо смотрится на тонких волосах, придавая им густоты, и на вьющихся, если правильно подобрать форму прядей.

Мягкий пикси

Вариации для смелых

Для тех, кто не готов к ультракороткой длине, существуют переходные варианты, например лонг пикси или бикси — смесь боба и пикси. Они сохраняют удобство короткой стрижки, но оставляют больше пространства для маневров с длиной на макушке.

Бикси

Как укладывать soft pixie

Самый простой способ укладки софт пикси заключается в естественной сушке волос. Достаточно нанести специальный крем для блеска или разглаживающее масло на влажные пряди и дать им высохнуть самостоятельно. Это позволяет укротить непослушные волосы и подчеркнуть их естественную текстуру без лишних усилий.

Для создания более изысканного образа в стиле девяностых годов можно воспользоваться гелем для стайлинга. Его наносят на удлиненные верхние пряди, чтобы добиться эффекта влажных волос. Такой метод помогает надежно зафиксировать форму и придать прическе глянцевый блеск.