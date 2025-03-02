Названа самая главная ценность, которую надо беречь: это не здоровье, не любовь и не деньги

В стихах Омара Хайяма – великого персидского поэта, довольно часто встречаются размышления о подлинной ценности успеха и богатства, а также о той плате, которую человек за это отдает.

Четверостишия персидского поэта, математика, философа и мудреца на протяжении веков пленяют читателей своей глубиной и мудростью. Омар Хайям поднимает темы смысла бытия, счастья, любви и успеха. В одном из таких рубаи мудрец размышляет над вопросом цены, которую человек платит за свой успех. Поэт напоминает о неизбежных потерях на пути к большим достижениям:

"Ну, допустим, что будет тебе и уважение,

И желаний твоих исполнение придет,

Где же старых друзей ты и юности время

Найдешь в суете, меж почетных забот?"

Мудрец мастерски подчеркивает, что почести и исполнение желаний сами по себе не являются признаком счастья. Человек, охваченный жаждой успеха, власти и признания, со временем осознает, что в погоне за этими благами потерял более ценные вещи.

Речь идет об искренней дружбе, беззаботной юности и простых радостных мгновениях жизни. Эти потери невосполнимы, потому что никакие сокровища мира не смогут заменить тепло дружеских отношений или легкость молодых лет. Омар Хайям ненавязчиво подводит читателей к мысли о том, что погоня за материальными благами и признанием часто отвлекает человека от настоящих радостей, делающих его по-настоящему счастливым.

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