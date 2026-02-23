- Дата публикации
Названа самая худшая в мире рыба, которую нельзя есть, но ее продают во всех супермаркетах
Это одна из самых доступных рыб, но ее качество и безопасность давно вызывают споры.
Пангасиус — это тот случай, когда низкая цена и привлекательная витрина способны ввести в заблуждение даже самого опытного покупателя. Белое филе, минимум костей, нежный вкус — все выглядит так, будто эта рыба создана для домашней кухни. Но за кулисами производства пангасиуса скрывается история, заставившая многих диетологов назвать его одной из самых плохих рыб, доступных в продаже.
Почему пангасиус считают опасным продуктом
Основная часть пангасиуса поступает из реки Меконг — одной из самых загрязненных водных артерий Азии. В водах концентрация промышленных отходов, тяжелых металлов, нефтепродуктов и бытового мусора давно превышает международные нормы безопасности. Именно в этих условиях рыба активно выращивается на фермах.
Пангасиус — всеядная донная рыба, впитывающая в себя все, что находится в воде. Поэтому в филе нередко фиксируют остатки антибиотиков, гормональных стимуляторов, бактерий и тяжелых металлов. В некоторых партиях, по данным независимых проверок, были обнаружены вещества, даже после термической обработки сохраняющие токсичность.
Условия выращивания, о которых не говорят продавцы
Чтобы рыба быстро набирала вес, многие хозяйства используют комбикорма низкого качества и препараты, стимулирующие рост. Плотность в бассейнах настолько высока, что без антибиотиков избежать эпидемий практически невозможно. Это приводит к тому, что в филе могут оставаться следы препаратов, запрещенных к использованию в ЕС и США.
В то же время конечный потребитель часто вообще не располагает информацией, из какого хозяйства происходит конкретная рыба, ведь на упаковке чаще всего пишут только «импорт из Вьетнама».
Почему пангасиус все равно продают в супермаркетах
Причина проста — низкая себестоимость и высокая рентабельность. Пангасиус выращивают очень быстро, в огромных объемах легко транспортируют замороженным. Для торговых сетей это выгодный продукт: дешево закупить, дешево продать и не переживать, что покупатель откажется от филе без запаха и костей.
Однако производители редко объясняют, что привлекательная цена неразрывно связана с условиями, вызывающими серьезные сомнения в безопасности такой рыбы.
Можно ли есть пангасиус и кому он особенно нежелателен
Диетологи однозначны: регулярно пангасиус есть не стоит. Людям с хроническими болезнями, детям, беременным и людям с ослабленным иммунитетом такая рыба не рекомендуется.
Разовая порция не нанесет вреда, однако постоянное употребление может привести к накоплению токсических веществ в организме.
Чем заменить пангасиус
Если вы ищете недорогую белую рыбу, лучше выбрать:
хек;
треску;
минтай;
морской окунь.
Эти виды менее токсичны и обычно проходят более строгий рыбный контроль.