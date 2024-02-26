Названа самая модная стрижка этой весны: не требует укладки, омолаживает и добавляет локонам объема

Боб-каре продолжает уверенно держаться на модном олимпе уже несколько сезонов. Что не удивительно, ведь эта стрижка имеет множество вариантов, поэтому подходит всем женщинам. Несмотря на то, что такие стрижки, как бабочка или пикси также удерживают лидерские позиции, боб-каре остается вне конкуренции. Поскольку стилисты-парикмахеры постоянно обновляют варианты этой прически и совершенствуют уже существующие. Тем самым давая каждой представительнице прекрасного пола, вне зависимости от длины и структуры волос, найти для себя идеальный вариант. Рассказываем, какая модная стрижка весной 2024 года.

Какая популярная стрижка весны 2024: подходит абсолютно всем женщинам

Топовая стрижка весны 2024 / Фото: pixabay.com

Миди-боб – это новая топовая прическа, удовлетворяющая сразу несколько потребностей. В последнее время вырос спрос на удлиненные формы причесок, подходящих к любому типу лица, которые подходили бы тем, кто хочет изменить образ и перейти на короткую стрижку. Эта стрижка подходит всем, кто не желает кардинальных перемен, но хочет иметь плавные переходы.

Также миди-боб будет идеальным вариантом для женщин, желающих отрастить волосы и заодно хотят сохранить стильную и легкую стрижку, которая не нуждалась би в укладке. И меди-боб отлично справляется со всеми этими запросами и желаниями женщин.

Как выглядит стрижка миди-боб

Топовая стрижка весны 2024 / Фото: pixabay.com

Основная характеристика стрижки – это отсутствие каскада при сохранении характерной для боб-каре длины. Локоны в этой прическе должны полностью покрывать шею, едва касаясь линии плеч. Отличительная черта такой стрижки – это идеально ровный срез. Впрочем, это необязательно, некоторые мастера позволяют себе довольно удачные эксперименты в этом плане, придумывая новые и обновляя старые варианты прически. Чтобы придать локонам дополнительного объема, по бокам волосы могут быть разной длины. За счет того, что стрижка не имеет каскадных элементов, она ровно отрастает и не требует укладки.

Как ухаживать за стрижкой миди-боб

Топовая стрижка весны 2024 / Фото: pixabay.com

Волосы в такой стрижке не нуждаются в каком-то особом уходе. Для объема его достаточно легко взбить руками. Если желаете придать своим локонам здоровый блеск, можно использовать несмываемые средства перед использованием фена или стайлеров. Чтобы создать объемный ретро-образ, можно воспользоваться муссом или пенкой для придания локонам дополнительного объема. Такая стрижка также подходит для легких локонов, тогда волосы достаточно просто высушить и сбрызнуть спреем для придания естественного сияния.

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