Названа самая недооцененная рыба: вкусная, недорогая и полезнее лосося, сельди и скумбрии

Какая самая полезная рыба для здоровья / © Pixabay

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Когда речь заходит о полезной рыбе, большинство людей сразу вспоминает лосось, скумбрию или сельдь. Однако диетологи все чаще обращают внимание на еще один продукт, который стоит значительно дешевле, имеет вкус и по содержанию многих питательных веществ не уступает популярным видам рыбы. Речь идет о сардинах. Эта небольшая морская рыба часто остается без внимания покупателей, хотя содержит большое количество белка, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов, необходимых для здоровья сердца, мозга, костей и иммунной системы.

Почему сардины считают одной из самых полезных рыб

Сардины относятся к жирным сортам морской рыбы, но содержат гораздо меньше ртути, чем крупные хищные виды. Это объясняется их небольшим размером и кратким жизненным циклом.

Кроме того, сардины богаты легкоусвояемым белоком, который помогает поддерживать мышечную массу, быстрее восстанавливать организм после физических нагрузок и дольше ощущать сытость.

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Источник ценных омега-3

Одним из главных преимуществ сардины является высокое содержание омега-3 жирных кислот.

Они способствуют нормальной работе сердца и сосудов, помогают поддерживать здоровый уровень холестерина, положительно влияют на работу головного мозга и уменьшают хронические воспалительные процессы в организме.

Регулярное употребление жирной морской рыбы также связывают с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Полезны для костей и зубов

Если сардины используют вместе с мягкими косточками, организм получает значительное количество кальция и фосфора. Именно эти минералы необходимы для поддержания крепости костей и зубов, а также нормальной работы мышц.

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Поэтому сардины могут стать хорошим дополнением к рациону людей постарше, женщин после менопаузы и всех, кто хочет укрепить костную ткань.

Много витамина D

Сардины принадлежат к немногим натуральным продуктам, содержащим витамин D. Он помогает организму усваивать кальций, поддерживает иммунитет, участвует в работе нервной системы и необходим для здоровья костей.

Особенно актуален этот продукт в холодный период года, когда люди получают меньше солнечного света.

Витамин B12 и железо

В сардинах содержится много витамина B12, который участвует в кроветворении и поддерживает нормальное функционирование нервной системы.

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Также эта рыба является источником железа, селена, йода и других микроэлементов, необходимых для нормальной работы организма.

Чем сардины лучше дорогой рыбы

В отличие от многих дорогих видов рыбы сардины остаются доступными по цене. Они не уступают по питательной ценности, а иногда даже превосходят некоторые популярные сорта по содержанию кальция, витамина D и омега-3.

Еще одно преимущество состоит в том, что сардины обычно не накапливают большое количество тяжелых металлов, что делает их более безопасными для регулярного потребления.

Как лучше употреблять сардины

Наибольшую пользу приносят свежие, запеченные или приготовленные на пару сардины.

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Консервированные сардины могут быть хорошим выбором, если они хранятся в собственном соке или имеют простой состав без большого количества соли и искусственных добавок.

Их можно добавлять в салаты, пасту, овощные блюда, сэндвичи или подавать вместе с отварным картофелем и зеленью.

Кому следует включить сардины в рацион

Специалисты рекомендуют обратить внимание на эту рыбу людям, желающим поддержать здоровье сердца, укрепить кости, улучшить работу мозга или увеличить потребление полезных жиров.

Сардины также станут отличным выбором для тех, кто стремится питаться сбалансированно, но не хочет тратить большие суммы на дорогие морепродукты.

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