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Бытовую технику часто воспринимают как нечто привычное и безопасное, игнорируя инструкции и предупреждения. Однако специалисты напоминают, что электричество представляет серьезную опасность, а нарушение правил эксплуатации может привести к пожарам. Особенно высокий риск несут приборы, которые сильно нагреваются и используются регулярно.

Об этом пишет Daily Mail.

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Статистика свидетельствует, что лидером в рейтинге бытовой техники, послужившей причиной пожаров, являются электрические плиты и духовки, на втором месте — варочные поверхности.

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По мнению экспертов организации Electrical Safety First, главной причиной пожаров, связанных с электрооборудованием в обиходе, является его неправильная эксплуатация. Сюда входит множество ситуаций: от попрания очисткой фильтра для ворса в сушильной машине до перегрузки удлинителя мощными бытовыми приборами.

Подавляющее большинство таких инцидентов происходит на кухне, поэтому вероятно, что причиной пожара являются неосторожные действия при приготовлении пищи. Эксперты отмечают, что чаще всего пожары связаны с кухонными плитами, конфорками, грилем и микроволновками.

Среди других распространенных причин бытовых пожаров относятся стиральные и посудомоечные машины, холодильники, зарядные устройства для аккумуляторов и электрические одеяла. Однако ученые отмечают, что причиной возгораний могут стать даже на первый взгляд безвредные устройства.

Ранее сообщалось, что одновременное подключение нескольких мощных бытовых приборов к одному удлинителю может привести к перегреву кабеля, оплавлению изоляции и пожару в доме.

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