Названа самая распространенная ошибка, которая превращает кофе в яд: никогда так не делайте

Как правильно готовить кофе

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Кофе входит в число самых популярных напитков в мире. Многие исследования свидетельствуют, что его умеренное потребление может оказывать положительное влияние на концентрацию, работоспособность и даже здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако некоторые ошибки при приготовлении способны существенно снизить пользу напитка. Одной из самых распространенных эксперты называют использование подгоревшего или перегретого кофе.

Почему перегретый кофе становится вредным

Специалисты по пищевым технологиям объясняют, что при чрезмерном обжаривании зерна или длительном кипячении готового кофе образуется повышенное количество нежелательных соединений, в частности продуктов окисления и горьких веществ.

Поэтому кофе не рекомендуют разогревать повторно или оставлять на горячей плите на несколько часов. Такой напиток теряет аромат, становится слишком горьким и может раздражать слизистую желудка.

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Почему не стоит кипятить кофе несколько раз

Многие после охлаждения напитка просто ставят его снова на плиту или в микроволновку. По мнению экспертов, это одна из самых худших привычек.

При повторном нагреве разрушаются ароматические соединения, а вкус становится резким и неприятным. Кроме того, окисленные компоненты могут негативно влиять на качество напитка и вызывать дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением.

Еще одна опасная ошибка — несвежий кофе

Врачи также не советуют пить кофе, простоявший в кофейнике или термосе много часов. С течением времени в напитке происходят процессы окисления, из-за чего он теряет свои полезные свойства.

Особенно нежелательно употреблять кофе, который хранился открытым в течение всего дня в теплом помещении.

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Как правильно готовить кофе

Для максимальной пользы эксперты рекомендуют:

использовать свежеобжаренные зерна;

избегать длительного кипения напитка;

пить кофе сразу после приготовления;

не разогревать напиток несколько раз подряд;

хранить зерна в герметичной упаковке подальше от света и влаги.

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