Названа самая вкусная часть свинины: вы удивитесь, но это не ошеек и даже не ребра

Какая часть свинины самая вкусная / © Credits

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Речь идет о свиных щеках — это деликатес, который считается настоящей жемчужиной среди мясных гурманов. На прилавках украинских магазинов щеки традиционно продаются в копченом виде.

Что такое свиные щеки

Свиные щеки — это мясо из лицевой части головы свиньи. Они небольшого размера, но имеют уникальную текстуру: мясо здесь плотное, с незначительным количеством жира, очень сочное и ароматное, если его правильно приготовить. В процессе тушения или запекания щеки становятся очень нежными и буквально тают во рту.

Почему именно свиные щеки вкуснее, чем другие части

Неповторимая текстура — щеки сочетают мягкость и упругость, благодаря чему получаются очень сочными даже после продолжительного приготовления. Глубокий мясной вкус. Здесь много соединительной ткани, которая во время тушения распадается и придает мясу насыщенный и более глубокий вкус. Идеальны для запекания и тушения. Свиные щеки подходят для рагу, тушения в вине, запекания в фольге и даже приготовления на гриле.

Как можно приготовить свиные щеки: самый простой рецепт

Замаринуйте щеки в специях на несколько часов. Для маринада можно брать соль, перец, чеснок, розмарин.

Обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Тушите в бульоне с овощами или красным вином до 2 часов.

Подавайте с картофельным пюре и овощами на пару.