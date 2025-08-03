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Названа самая вкусная часть свинины: вы удивитесь, но это не ошеек и даже не ребра
Мы привыкли готовить из свинины такие популярные части как ошеек, лопатка или ребра. Но оказывается, что существует гораздо вкуснее мясо.
Речь идет о свиных щеках — это деликатес, который считается настоящей жемчужиной среди мясных гурманов. На прилавках украинских магазинов щеки традиционно продаются в копченом виде.
Что такое свиные щеки
Свиные щеки — это мясо из лицевой части головы свиньи. Они небольшого размера, но имеют уникальную текстуру: мясо здесь плотное, с незначительным количеством жира, очень сочное и ароматное, если его правильно приготовить. В процессе тушения или запекания щеки становятся очень нежными и буквально тают во рту.
Почему именно свиные щеки вкуснее, чем другие части
Неповторимая текстура — щеки сочетают мягкость и упругость, благодаря чему получаются очень сочными даже после продолжительного приготовления.
Глубокий мясной вкус. Здесь много соединительной ткани, которая во время тушения распадается и придает мясу насыщенный и более глубокий вкус.
Идеальны для запекания и тушения. Свиные щеки подходят для рагу, тушения в вине, запекания в фольге и даже приготовления на гриле.
Как можно приготовить свиные щеки: самый простой рецепт
Замаринуйте щеки в специях на несколько часов. Для маринада можно брать соль, перец, чеснок, розмарин.
Обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
Тушите в бульоне с овощами или красным вином до 2 часов.
Подавайте с картофельным пюре и овощами на пару.