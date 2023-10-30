Названа стрижка, которая подходит абсолютно всем: прическа, что будет на пике популярности 2024-го

Специалисты определили беспроигрышный вариант стрижки, подходящий всем без исключения женщинам с любым типом внешности. Эта прическа раскрывает уникальную красоту каждой представительницы прекрасного пола, выгодно подчеркивает нужные черты лица и естественно маскирует мелкие недостатки. К тому же эта стрижка реально омолаживает. Рассказываем, какая стрижка подходит абсолютно всем типам лица и структуре волос.

Какая стрижка подходит всем женщинам по типу лица и структуре волос

Стилисты и парикмахеры постоянно экспериментируют с разными вариантами окрашивания, укладки и стрижки волос. Но уже более двадцати лет подряд существует одна прическа, которая отлично выглядит при любой форме лица и структуре волос. Эта стрижка – удлиненный боб. Ее придумали еще в конце двадцатого века, и с тех пор прическа не теряет своей актуальности. Что не удивительно, ведь именно она скрывает все недостатки и выглядит гармонично на локонах каждой женщины.

Боб позволяет сгладить квадратную челюсть, сделать черты лица более плавными и максимально приблизить любую форму овала к эталонной. Стилисты единогласно убеждают – такая прическа будет уместна как на светском мероприятии, так и в тренажерном зале. А значит, это универсальный вариант, если необходимо обновить имидж, но не удается определиться с выбором. Тогда следует несомненно выбирать удлиненный боб.

Какие бывают виды стрижки боб

Удлиненный боб / Фото: pixabay.com

Лоб – это сокращенное название удлиненного боба или длинный боб. Это одна из самых популярных стрижек, которую делают на волосах средней длины.

Асимметричный боб / Фото: pixabay.com

Асимметричный боб – эта прическа предполагает одну сторону длиннее другой. По длине здесь нет четких правил.

Классический боб / Фото: pixabay.com

Классический боб – эта стрижка не имеет многослойности и экстремально неровной текстуры. Волосы одинаковы по длине, которые прикрывают линию челюсти и обнимают подбородок.

Вогнутый боб / Фото: pixabay.com

Вогнутый боб – это прическа А-силуэта, когда волосы длиннее спереди, чем сзади.

Французский боб / Фото: pixabay.com

Французский боб – суперкороткий вариант классической стрижки.

Пикси-боб / Фото: pixabay.com

Боб пикси – это сочетание французского варианта и градуированной стрижки. Эта прическа отличается тем, что волосы за ушами и сзади имеют меньшую длину. Укорочение этих областей дает эффект стрижки пикси.

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