Названа стрижка, которая подходит всем: главное, по мнению стилиста, смоделировать ее под форму лица

В мире моды и красоты есть одна стрижка, которая уже долгое время остается фаворитом среди женщин всех возрастов. Она подходит практически всем, независимо от типа волос или формы лица. Речь идет о бобе – универсальной прическе, которая не только придает элегантности, но и позволяет создать множество вариаций для любого образа. Главное – правильно адаптировать ее к индивидуальным чертам внешности. Известный стилист Бобби Коллиер объясняет, как это сделать, и дает ценные советы для создания идеального вида.

Почему боб – это выбор на все времена

Боб считается классической стрижкой, впервые появившейся еще в начале XX века. С тех пор она претерпела немало изменений и стала символом женственности и стиля. "Это идеальная стрижка для тех, кто хочет соединить простоту и элегантность", — отмечает Бобби Коллиер. Главным преимуществом этой прически является ее универсальность: боб можно адаптировать под любой тип волос — прямые, волнистые или даже вьющиеся. Кроме того, он подходит для женщин всех возрастов, помогая как подчеркнуть юность, так и придать элегантности более зрелым леди.

Кроме этого, стрижка боб достаточно проста в уходе. "Это прическа, которая выглядит отлично даже после минимальных усилий", — добавляет стилист. Она позволяет выглядеть ухоженно без лишних усилий, а ее форма остается актуальной даже после нескольких недель. Однако чтобы сделать боб действительно идеальным, важно учесть форму лица.

Как адаптировать боб к форме лица: рекомендации Бобби Коллиера

Для круглого лица

Женщинам с круглой формой лица стилист рекомендует выбирать текстурированные бобы. "Главное — создать обрамление, которое продлит лицо", — советует Бобби. Это можно достичь с помощью обрамляющих лицо прядей и легких волн. Следует избегать слишком короткого боба, который может подчеркнуть округлость рис.

Для овального лица

Овальная форма лица считается идеальной, ведь к ней подходит практически любая стрижка. В случае боба можно экспериментировать с длиной и стилем. "Французский боб — это всегда удачный выбор для овального лица. Он придает образу утонченности и стиля", — подчеркивает стилист.

Для квадратного лица

Если у вас квадратная форма лица с четкими линиями челюсти, следует выбирать боб с мягкими контурами. "Слишком ровные срезы могут сделать черты слишком резкими. Смягчите их с помощью текстуры", — рекомендует Бобби Коллиер. Лучшим вариантом будет стрижка, которая заканчивается чуть ниже подбородка.

Для сердцевидного лица

Сердцевидная форма лица характеризуется широким лбом и узким подбородком. В этом случае идеальным выбором будет боб средней длины с легким объемом на уровне подбородка. "Это поможет создать баланс между верхней и нижней частями лица", — отмечает стилист. Дополнительно можно добавить боковую челку, которая будет отвлекать внимание от широкого лба.

Для прямоугольного лица

Прямоугольная форма лица требует прически, которая поможет сделать более мягкими чертами. "Удлиненный боб без челки — идеальный вариант для такого типа лица. Он придает женственности и делает вид гармоничным", — советует Бобби.

Для ромбовидного лица

Ромбовидное лицо, с узким лбом и подбородком и широкими скулами, идеально сочетается с бобом, подчеркивающим линию челюсти. "Четкие углы стрижки создают эффект структурированности и гармонизируют пропорции", — объясняет стилист.

Варианты укладки боба

Одной из причин популярности боба является его многогранность в стилизации. "Эта стрижка позволяет играть с текстурами и выглядеть по-разному каждый день", — говорит Бобби Коллиер. Вы можете создавать разные образы в зависимости от настроения и ситуации. Для более элегантного вида волосы можно выпрямить, что придаст гладкости и блеску. Если вы хотите создать непринужденный стиль, добавьте легкие волны или текстуру с помощью мусса или соляного спрея.

Для обладательниц вьющихся волос боб также является отличным выбором. "Кучера придают прическе характер. Главное — правильно подобрать длину", — советует стилист. В этом случае следует избегать слишком коротких вариантов, которые могут сделать прическу слишком пышной.

Уход за стрижкой боб

Чтобы боб смотрелся идеально, необходимо регулярно поддерживать его форму. "Я всегда советую своим клиентам обновлять стрижку каждые шесть-восемь недель. Это помогает сохранять свежесть вида", — отмечает Бобби Коллиер.

Уход за бобом включает в себя использование качественных средств для волос. Выбирайте шампуни и кондиционеры, соответствующие вашему типу волос, а также обращайте внимание на термозащиту во время укладки. Для сохранения текстуры можно использовать сухой шампунь, который придаст объем между мытьями головы.

Советы для всех возрастов

Стрижка боб отлично подходит как для молодых девушек, так и для женщин зрелого возраста. "Эта прическа является универсальной. Молодым она придает игривости, а зрелым — элегантности", — объясняет стилист. Например, короткий боб с челкой выглядит молодежно и динамично, тогда как удлиненный вариант придает элегантности.

Стрижка боб – это беспроигрышный выбор для женщин, которые хотят выглядеть стильно и современно. Благодаря своей универсальности она подходит практически всем и позволяет подчеркнуть индивидуальность. "Боб — это не просто прическа, это способ выразить себя", — заключает Бобби Коллиер.

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