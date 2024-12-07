Названа температура, которая должна быть в квартире или доме, чтобы не было конденсата и плесени

Практически каждый житель квартиры или дома зимой сталкивается с такими проблемами как плесень, сырость и конденсат на окнах. Эксперты рассказали, какой должна быть температура в помещении, чтобы это предотвратить.

Очень важно в холодное время года поддерживать в доме постоянное отопление. Это обеспечит ваш комфорт и поможет предотвратить образование конденсата и сырости. Не забывайте периодически проветривать комнаты. Когда воздух циркулирует, то влага не появляется. Именно повышенная влага и конденсат являются главной причиной появления плесени.

Нет однозначного ответа на вопрос, какой температура должна быть в доме, однако большинство специалистов сходятся на том, что воздух должен нагреваться минимально до 14 градусов. Особенно это важно для тех помещений, которые плохо проветриваются. Конечно, для комфортной жизни в доме или квартире температура воздуха должна быть выше.

Проще всего регулировать температуру в доме, если у вас есть установленный термостат. Чтобы свести образование конденсата к минимуму, следует установить температуру в пределах 18-20 градусов. Также важны датчики влажности. Убедитесь, что в помещениях ее уровень не превышает 60%.

Впрочем, вы можете самостоятельно определить уровень влажности в доме или квартире по некоторым физическим признакам. Например, если на поверхности окон или зеркал постоянно образуется конденсат, это означает, что он слишком высок.

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