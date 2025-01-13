Названо одно из самых популярных блюд, которое категорически нельзя разогревать дважды

Современный ритм жизни заставляет нас экономить время, поэтому многим удобнее готовить еду на несколько дней, а затем разогревать ее при необходимости.

Однако далеко не все блюда безопасно подвергать повторной тепловой обработке, одним из них является рис. Рассказываем, почему эксперты по безопасности питания категорически запрещают разогревать блюда, содержащие рис.

Почему нельзя дважды разогревать рис: советы экспертов

Если повторно разогревать блюда, содержащие рис, можно легко отравиться. К тому же, вареный рис нуждается в правильном хранении, и вот почему. Дело в том, что сырые рисовые зерна могут содержать бактерию Bacillus cereus, способную выделять токсичные вещества. Даже при приготовлении при высоких температурах споры этой бактерии могут выжить. Если сваренный рис оставить при комнатной температуре на длительное время, бактерии начинают активно размножаться, а их токсины могут вызвать пищевое отравление.

Какие могут быть симптомы отравления, вызванные бактерией Bacillus cereus? Это тошнота, рвота, диарея и головокружение, признаки могут проявиться уже через несколько часов после употребления испорченного продукта.

Чтобы избежать подобных рисков, рекомендуется соблюдать несколько правил.

Храните готовый рис или блюдо в холодильнике при температуре +5°C.

Охлаждайте рис как можно скорее после приготовления.

Разогревайте только один раз.

Если вы не уверены в свежести блюда из риса, лучше его вообще не есть, чтобы потом не было проблем.

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