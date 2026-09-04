Названо самое полезное растительное масло: это не тыквенное, не оливковое и не льняное

Какое масло считается самым полезным / © www.freepik.com/free-photo

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Когда говорят о полезных растительных маслах, чаще всего упоминают оливковое, льняное или тыквенное. Однако есть еще один вариант, который незаслуженно остается в их тени — рапсовое масло. По составу жирных кислот оно является одним из лучших вариантов для ежедневного рациона.

В чем преимущество рапсового масла

Главная особенность рапсового масла — высокое содержание ненасыщенных жиров. Именно им специалисты по питанию советуют отдавать предпочтение вместо большого количества насыщенных жиров, содержащихся, в частности, в сливочном масле и некоторых животных жирах. Исследования и рекомендации по питанию связывают замену насыщенных жиров ненасыщенными с лучшим холестериновым профилем и меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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Рапсовое масло содержит также альфа-линоленовую кислоту (ALA) — растительную форму омега-3. Организм не может производить эту жирную кислоту самостоятельно, поэтому она должна поступать с едой. Правда, растительная омега-3 не является полной заменой EPA и DHA, преимущественно получаемых из жирной рыбы.

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Почему ее удобно использовать для приготовления

Еще один плюс — нейтральный вкус. Рапсовое масло не имеет такого выраженного аромата как некоторые нерафинированные масла, поэтому хорошо подходит для различных блюд.

Его можно использовать для заправки салатов, тушения, запекания и жарки. Гарвардская школа общественного здоровья относит рапсовое масло к растительным маслам, богатым ненасыщенными жирами, которые можно использовать в кулинарии.

Как выбрать качественное растительное масло

При покупке следует обращать внимание на состав и способ производства. Если хочется получить масло с минимальной обработкой, то можно выбрать продукт холодного отжима. Для термической обработки удобным вариантом является рафинированное масло.

В то же время не стоит искать одно «волшебное» масло и употреблять только его. Рацион будет более полезным, если источники жиров будут разнообразными.

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