- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 2 мин
Названо самое полезное растительное масло: это не тыквенное, не оливковое и не льняное
Это доступный продукт с составом ненасыщенных жиров, который вполне может стать частью сбалансированного и правильного питания.
Когда говорят о полезных растительных маслах, чаще всего упоминают оливковое, льняное или тыквенное. Однако есть еще один вариант, который незаслуженно остается в их тени — рапсовое масло. По составу жирных кислот оно является одним из лучших вариантов для ежедневного рациона.
В чем преимущество рапсового масла
Главная особенность рапсового масла — высокое содержание ненасыщенных жиров. Именно им специалисты по питанию советуют отдавать предпочтение вместо большого количества насыщенных жиров, содержащихся, в частности, в сливочном масле и некоторых животных жирах. Исследования и рекомендации по питанию связывают замену насыщенных жиров ненасыщенными с лучшим холестериновым профилем и меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Рапсовое масло содержит также альфа-линоленовую кислоту (ALA) — растительную форму омега-3. Организм не может производить эту жирную кислоту самостоятельно, поэтому она должна поступать с едой. Правда, растительная омега-3 не является полной заменой EPA и DHA, преимущественно получаемых из жирной рыбы.
Почему ее удобно использовать для приготовления
Еще один плюс — нейтральный вкус. Рапсовое масло не имеет такого выраженного аромата как некоторые нерафинированные масла, поэтому хорошо подходит для различных блюд.
Его можно использовать для заправки салатов, тушения, запекания и жарки. Гарвардская школа общественного здоровья относит рапсовое масло к растительным маслам, богатым ненасыщенными жирами, которые можно использовать в кулинарии.
Как выбрать качественное растительное масло
При покупке следует обращать внимание на состав и способ производства. Если хочется получить масло с минимальной обработкой, то можно выбрать продукт холодного отжима. Для термической обработки удобным вариантом является рафинированное масло.
В то же время не стоит искать одно «волшебное» масло и употреблять только его. Рацион будет более полезным, если источники жиров будут разнообразными.