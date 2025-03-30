Названо точное время: сколько варить яйца, чтобы были редкими и твердыми

Вареные яйца. / © pixabay.com

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Яйца – продукт, имеющийся в каждом холодильнике. Им мы используем во время выпечки, добавляем в блюда и просто жарим или варим. Казалось бы, что там варить эти яйца. Впрочем, на практике все не так легко, потому что иногда хочется "идеальных" яиц, но они далеки от этого.

В материале ТСН.ua расскажем вам, как идеально сварить яйца.

Всегда перед варкой яйца нужно заранее вытащить из холодильника и стали комнатной температуры. Иначе – они могут треснуть во время варки. Кроме того, яйца нужно хорошо вымыть, чтобы на скорлупе не осталось загрязнений.

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Классический способ приготовления яиц: положите яйца в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Когда вода закипит, следите за временем, потому что именно от него зависит – какими в результате будут яйца.

Сколько варить яйца

4 минуты – яйца будут жидкие, а желток будет оранжевый цвет, как в сыром яйце;

6 минут – желток будет нежный, по краям – немного плотный, а внутри жидкий;

8 минут – желток будет более плотный и светлого цвета;

11-12 минут – желток будет твердым и более сухим.

Напомним, ранее мы писали о том, как и где хранить яйца.