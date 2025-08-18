ТСН в социальных сетях

Названы 10 привычек, которые отталкивают людей: что делать, чтобы не разрушить отношения

В межличностном общении малейшие детали играют ключевую роль. Иногда мы даже не отдаем себе отчета в том, что определенные действия могут мгновенно испортить впечатление и оттолкнуть от нас других людей.

Вера Хмельницкая
Какие привычки отталкивают людей

Какие привычки отталкивают людей / © www.freepik.com/free-photo

Психологи назвали десять привычек, часто становящихся причиной недоверия и охлаждения в отношениях.

Какие ошибки в общении отпугивают людей

Эксперты отмечают, что одна из самых распространенных ошибок — стремление доминировать в разговоре. Если человек постоянно переводит тему на себя, рассказывает только свои истории и не слушает собеседника, это создает дискомфорт. Вместо этого способность внимательно слушать часто воспринимается как более ценная черта, чем умение красиво говорить.

Кроме того, психологи выделяют еще ряд поведенческих ошибок:

  • бесконечные жалобы и негатив;

  • ложь или преувеличение фактов;

  • привычка перебивать во время разговора;

  • резкая критика и осуждение в прямой форме;

  • игнорирование эмоций другого человека;

  • эгоцентризм и безразличие к чужим потребностям;

  • отсутствие даже элементарной признательности;

  • чрезмерное согласие со всем, что часто имеет вид неискренности;

  • нарушение личных границ и навязчивость.

Психологи подчеркивают, что в современном мире очень важно развивать социальную осознанность — способность замечать реакцию другого человека и своевременно корректировать собственное поведение. Если собеседник отвечает коротко, избегает контакта глазами или изменяет тему, возможно, вы затронули его личные границы.

Исследования в области коммуникаций доказывают: даже одна из подобных привычек, если она повторяется, способна оттолкнуть людей и разрушить доверие. В то же время, искренний интерес, внимательность и уважение к собеседнику — это то, что формирует настоящую симпатию и крепкие взаимоотношения.

