Названы 10 привычек, которые отталкивают людей: что делать, чтобы не разрушить отношения
В межличностном общении малейшие детали играют ключевую роль. Иногда мы даже не отдаем себе отчета в том, что определенные действия могут мгновенно испортить впечатление и оттолкнуть от нас других людей.
Психологи назвали десять привычек, часто становящихся причиной недоверия и охлаждения в отношениях.
Какие ошибки в общении отпугивают людей
Эксперты отмечают, что одна из самых распространенных ошибок — стремление доминировать в разговоре. Если человек постоянно переводит тему на себя, рассказывает только свои истории и не слушает собеседника, это создает дискомфорт. Вместо этого способность внимательно слушать часто воспринимается как более ценная черта, чем умение красиво говорить.
Кроме того, психологи выделяют еще ряд поведенческих ошибок:
бесконечные жалобы и негатив;
ложь или преувеличение фактов;
привычка перебивать во время разговора;
резкая критика и осуждение в прямой форме;
игнорирование эмоций другого человека;
эгоцентризм и безразличие к чужим потребностям;
отсутствие даже элементарной признательности;
чрезмерное согласие со всем, что часто имеет вид неискренности;
нарушение личных границ и навязчивость.
Психологи подчеркивают, что в современном мире очень важно развивать социальную осознанность — способность замечать реакцию другого человека и своевременно корректировать собственное поведение. Если собеседник отвечает коротко, избегает контакта глазами или изменяет тему, возможно, вы затронули его личные границы.
Исследования в области коммуникаций доказывают: даже одна из подобных привычек, если она повторяется, способна оттолкнуть людей и разрушить доверие. В то же время, искренний интерес, внимательность и уважение к собеседнику — это то, что формирует настоящую симпатию и крепкие взаимоотношения.