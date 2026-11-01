ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
207
Время на прочтение
3 мин

Названы 10 продуктов, которые активируют работу мозга и улучшают память: их нужно есть людям за 50

Наилучший результат приносит не один продукт, а разнообразный рацион. Следует регулярно есть овощи, ягоды, бобовые, орехи, цельнозерновые каши и рыбу.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Что есть для улучшения работы мозга

Что есть для улучшения работы мозга / © www.freepik.com/free-photo

После 50 лет следует более внимательно относиться к питанию: от него зависит не только физическое здоровье, но и работа памяти, внимание и способность сосредотачиваться. Некоторые продукты содержат питательные вещества, необходимые для нормальной работы нервной системы, а их регулярное употребление является частью рациона, который исследователи связывают с лучшим сохранением когнитивных функций. Особенно много внимания ученые уделяют средиземноморской диете и системе питания MIND.

В то же время, важно уточнить: ни один отдельный продукт не включает мозг мгновенно и не гарантирует защиты от деменции. Национальный институт старения США отмечает, что более убедительных результатов исследователи ожидают именно от сбалансированного питания в целом, а не от одного суперпродукта.

10 продуктов, полезных для памяти и концентрации

  1. Лиственная зелень. Шпинат, салат, рукола и другая зелень содержат фолаты, витамин К и другие питательные вещества, необходимые для нормальной работы нервной системы. Исследователи связывают регулярное употребление листовых овощей с более медленным возрастным снижением когнитивных функций. Их можно добавлять к салатам, омлетам и гарнирам.

  2. Ягоды. Черника, голубика, клубника и малина богаты полифенолами и антоцианами — растительными соединениями с антиоксидантными свойствами. Они помогают защищать клетки от окислительного стресса. Ягоды можно есть свежими, замороженными или добавлять к овсянке.

  3. Грецкие орехи. Это источник растительных омега-3 жирных кислот, витамина Е и других полезных веществ. Орехи хорошо дополняют рацион как перекус или добавка к каше, салату или кисломолочному сыру. Достаточно небольшой пригоршни, ведь продукт калорийный.

  4. Жирная морская рыба. Скумбрия, сельдь, сардины и лосось содержат жирные кислоты омега-3, в частности ДГК, которая является важным структурным компонентом клеток мозга. Рыбу лучше запекать, тушить или готовить на пару, а не жарить в большом количестве растительного масла.

  5. Овсянка и другие цельнозерновые крупы. Овсянка, гречка, перловая крупа и нешлифованный рис снабжают организм сложными углеводами и клетчаткой. Они помогают поддерживать более стабильное поступление энергии и способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, от которой также зависит кровоснабжение мозга.

  6. Фасоль, чечевица и нут. Бобовые содержат растительный белок, клетчатку, фолаты и железо. Они помогают разнообразить меню и заменить часть блюд из красного мяса. Их можно использовать для супов, рагу, салатов и питательных гарниров.

  7. Оливковое масло. Оливковое масло первого холодного отжима содержит мононенасыщенные жиры и полифенолы. Она является одним из ключевых компонентов средиземноморского рациона, исследуемого в контексте сохранения здоровья мозга. Ее можно использовать для заправки салатов и приготовления блюд.

  8. Брокколи и цветная капуста. Эти овощи содержат клетчатку, витамин С, фолаты и растительные соединения. Они не являются лекарством для улучшения памяти, но помогают обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Лучше всего готовить их на пару или запекать, не превращая в переваренную массу.

  9. Морковь и тыква. Оранжевые овощи богаты бета-каротином, который организм превращает в витамин А. Этот витамин важен для нормальной работы нервной системы, зрения и иммунитета. Морковь и тыкву можно добавлять к супам, запеканкам, кашам и салатам.

  10. Курятина и индейка. Птица снабжает организм полноценным белком и витаминами группы B, участвующими в работе нервной системы. Это удобная альтернатива жирным и переработанным мясным продуктам. Для ежедневного меню лучше выбирать запеченное или тушеное филе без излишка соли.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie