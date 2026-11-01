Названы 10 продуктов, которые активируют работу мозга и улучшают память: их нужно есть людям за 50

Что есть для улучшения работы мозга / © www.freepik.com/free-photo

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После 50 лет следует более внимательно относиться к питанию: от него зависит не только физическое здоровье, но и работа памяти, внимание и способность сосредотачиваться. Некоторые продукты содержат питательные вещества, необходимые для нормальной работы нервной системы, а их регулярное употребление является частью рациона, который исследователи связывают с лучшим сохранением когнитивных функций. Особенно много внимания ученые уделяют средиземноморской диете и системе питания MIND.

В то же время, важно уточнить: ни один отдельный продукт не включает мозг мгновенно и не гарантирует защиты от деменции. Национальный институт старения США отмечает, что более убедительных результатов исследователи ожидают именно от сбалансированного питания в целом, а не от одного суперпродукта.

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10 продуктов, полезных для памяти и концентрации

Лиственная зелень. Шпинат, салат, рукола и другая зелень содержат фолаты, витамин К и другие питательные вещества, необходимые для нормальной работы нервной системы. Исследователи связывают регулярное употребление листовых овощей с более медленным возрастным снижением когнитивных функций. Их можно добавлять к салатам, омлетам и гарнирам. Ягоды. Черника, голубика, клубника и малина богаты полифенолами и антоцианами — растительными соединениями с антиоксидантными свойствами. Они помогают защищать клетки от окислительного стресса. Ягоды можно есть свежими, замороженными или добавлять к овсянке. Грецкие орехи. Это источник растительных омега-3 жирных кислот, витамина Е и других полезных веществ. Орехи хорошо дополняют рацион как перекус или добавка к каше, салату или кисломолочному сыру. Достаточно небольшой пригоршни, ведь продукт калорийный. Жирная морская рыба. Скумбрия, сельдь, сардины и лосось содержат жирные кислоты омега-3, в частности ДГК, которая является важным структурным компонентом клеток мозга. Рыбу лучше запекать, тушить или готовить на пару, а не жарить в большом количестве растительного масла. Овсянка и другие цельнозерновые крупы. Овсянка, гречка, перловая крупа и нешлифованный рис снабжают организм сложными углеводами и клетчаткой. Они помогают поддерживать более стабильное поступление энергии и способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, от которой также зависит кровоснабжение мозга. Фасоль, чечевица и нут. Бобовые содержат растительный белок, клетчатку, фолаты и железо. Они помогают разнообразить меню и заменить часть блюд из красного мяса. Их можно использовать для супов, рагу, салатов и питательных гарниров. Оливковое масло. Оливковое масло первого холодного отжима содержит мононенасыщенные жиры и полифенолы. Она является одним из ключевых компонентов средиземноморского рациона, исследуемого в контексте сохранения здоровья мозга. Ее можно использовать для заправки салатов и приготовления блюд. Брокколи и цветная капуста. Эти овощи содержат клетчатку, витамин С, фолаты и растительные соединения. Они не являются лекарством для улучшения памяти, но помогают обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Лучше всего готовить их на пару или запекать, не превращая в переваренную массу. Морковь и тыква. Оранжевые овощи богаты бета-каротином, который организм превращает в витамин А. Этот витамин важен для нормальной работы нервной системы, зрения и иммунитета. Морковь и тыкву можно добавлять к супам, запеканкам, кашам и салатам. Курятина и индейка. Птица снабжает организм полноценным белком и витаминами группы B, участвующими в работе нервной системы. Это удобная альтернатива жирным и переработанным мясным продуктам. Для ежедневного меню лучше выбирать запеченное или тушеное филе без излишка соли.

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