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Названы 10 вещей, которые нужно успеть сделать до 30 лет, чтобы наполнить жизнь смыслом

Названы 10 вещей, которые нужно успеть сделать до 30 лет, чтобы наполнить жизнь смыслом

Что нужно успеть сделать до 30 лет / Фото: Freepik

Что следует успеть сделать до 30 лет, чтобы не казалось, что жизнь проходит мимо: советы психологов.

Каждый человек индивидуален и имеет свои потребности и желания, однако этот список может стать отличным ориентиром для насыщенной и яркой жизни до 30 лет.

Что нужно успеть сделать до 30 лет, чтобы ощущать счастье и смысл жизни

  1. Путешествовать наедине. Путешествия – лучший источник положительных эмоций, а самостоятельные – это совершенно новый опыт, бросающий вызов каждому. Это помогает познать себя, обрести независимость и уверенность в своих силах.
  2. Выучить иностранный язык. Если человек владеет хотя бы одним языком, кроме родного, это значительно расширяет его горизонты – открывает новые возможности в жизни и перспективы в работе.
  3. Найти наставника. Психологи считают, что это нужно обязательно делать до 30 лет. Надо найти того, кто в профессиональном, финансовом и духовном плане станет примером – важной ролевой моделью, которая поможет расти во всех областях жизни.
  4. Пожить в новой стране или городе. Переезд на новое место жительства меняет взгляд на жизнь и развивает адаптивность.
  5. Новые навыки. Нельзя прекращать учиться. В тридцать лет следует приобретать новые навыки в тех сферах, которые наиболее интересны. Неважно, будут ли это профессиональные навыки или просто увлечения, любой опыт будет полезен.
  6. Научиться управлять своими финансами. К тридцати годам необходимо разобраться в основах управления собственными средствами, разобраться с инвестированием и начать откладывать деньги на «финансовую подушку безопасности».
  7. Соблюдение здорового образа жизни. Необходимо научиться следить за своим здоровьем, соблюдать правила здорового питания, а также не забывать беспокоиться о своем эмоциональном состоянии.
  8. Найти любимое дело. Человек не может все время работать только ради денег, тогда он истощается и теряет интерес к тому, что делает. Надо найти дело, которое бы доставляло эмоциональное удовольствие, а не только деньги.
  9. Побывать на большом музыкальном фестивале. Психологи говорят, что громкая музыка и энергия толпы делает человека счастливым, в его организме начинают вырабатываться гормоны счастья. К тому же, живое исполнение любимых артистов – это незабываемый опыт.
  10. Сделать доброе дело. Помощь другим людям наполняет жизнь смыслом и делает ее значительно лучше. К тому же, это доставляет внутреннее удовлетворение тому, кто делает добрые дела.

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