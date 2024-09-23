Названы 14 привычек родом из СССР, от которых уже давно нужно отказаться: некоторые даже вредные

К сожалению, не только нашим родителям, но иногда и новому поколению довольно трудно избавиться от советских привычек.

Все есть с хлебом

В СССР с хлебом ели даже те продукты, продукты из той же муки — пельмени, вареники или макароны. Углеводороды (картофель или каши) тоже употребляли исключительно с куском хлеба. В принципе, такую привычку понять можно, ведь в стране был дефицит здоровых продуктов, а хлеб — это дешевый источник углеводов и калорий. Однако от этой привычки следует как можно скорее отказаться. В первую очередь, потому что это вредно для здоровья.

Обед из трех блюд

Здесь все тоже довольно просто: советский человек жил в строгих временных рамках от самого рождения до смерти. Не удивительно, что не могло быть и речи о правильном питании со здоровыми перекусами. Однако протянуть от завтрака до обеда было довольно сложно, если есть один салатик. Поэтому все приемы пищи обязательно имели три блюда (первое, второе, десерт) и, конечно, с хлебом или булочкой. Теперь же в любой момент можно перекусить, а потому лучше питаться правильно.

Чай со "сладеньким"

Вот это прямое доказательство неправильного питания в советское время. Если вы не успели "впихнуть" в себя все блюда на обед, то очень быстро начинали ощущать голод. Отсюда и привычка всегда наслаждаться чаем с печеньем. Это было дешевое и доступное сладкое. Теперь можно насладиться просто кружочкой чая, тем более что существует большое количество разных сортов.

Готовить на праздники большое количество блюд

Такую привычку тоже достаточно просто объяснить. В те печальные времена было очень трудно достать не только лучшего, но и необходимого. Поэтому богатый стол на праздники сразу показывал гостям, какая вы хорошая хозяйка: смогла получить дефицит, приготовить что-нибудь интересное. Сегодня нет смысла проводить на кухне много времени, чтобы позже просто половину выбросить в помойку. Гости чаще приходят, чтобы развлечься, пообщаться, а не наесться.

Лечиться самостоятельно

Эта привычка все еще существует у многих украинцев, но ее следует избавляться. Почему-то, когда мы чувствуем себя плохо, сразу бежим в аптеку, а не записываемся к врачу.

Давать бытовые взятки

В Советском Союзе нужно было всюду иметь "своих" людей, чтобы получить лучшее. А еще "своим" важно было правильно "благодарить". Хотя сейчас такие подношения могут показаться мелкими, но во времена дефицита они таковыми вовсе не были. С тех пор мы принесли в современную жизнь желание "отблагодарить" врача, учителя или сантехнику. Однако вы можете просто заплатить человеку за услуги или поблагодарить теплые слова.

Покупать продукты про запас

Конечно, в тяжелые времена, которые переживают украинцы, иметь небольшой запас продуктов, особенно отличающихся долгими сроками годности, нужно. Однако не следует перегружать кухню огромным количеством пищи, которую вы просто выбросите, потому что она испортится.

Носить дома поношенные вещи

Как часто вы задумывались о том, чтобы оставить любимую футболку, которая уже не подходит для того, чтобы ее одевать на люди, и носить ее дома? Не нужно так поступать. Именно по такому принципу формировался гардероб всех советских людей. Обычно вещи, надеваемые на работу или для вечеринки, не удобны для дома. Да и выглядеть хорошо дома тоже очень важно.

Ничего не выбрасывать

В СССР существовал принцип "выбросишь, а потом не получишь". Нам трудно представить пустые прилавки или дефицит вещей первой необходимости, а для советского человека это была обычная реальность. Так что все сохранялось, ведь вдруг понадобится. Сегодня наше мышление постепенно начинает меняться, а потому украинцы все реже собирают у себя дома кучу хлама.

Превращение балкона в кладовую

Советские люди всегда все, что не нужно прямо сейчас, хранили на балконе. Как результат это место в квартире напоминало какую-то свалку старья.

Не лечить зубы до последнего

Раньше лечение зубов напоминало скорее пытки. Конечно, в СССР стоматология была бесплатной, но спешить к стоматологу никто не собирался. Однако сегодня это уже почти не больно, хотя и дорого. Правда, если не затягивать до последнего, то получится гораздо дешевле.

Ремонт, который длится десятилетия

Обычно в те времена начинали ремонт из дальней комнаты, а пока доходили до прихожей, то она уже снова нуждалась в ремонте. Ведь такой процесс мог тянуться десять, а то и пятнадцать лет. Прежде всего, так происходило потому, что нужно было найти рабочих, потом отыскать "дефицитные" товары, а ведь практически постоянно работали, поэтому времени на то, чтобы побегать за ними не было.

Давать непрошенные советы

Как известно, в Советском Союзе все друг другу были "товарищами", поэтому часто можно было услышать непрошенные советы даже от малознакомых людей. Однако делать так не только неправильно, но и бестактно.

Откладывать жизнь на потом

Выходная пара туфель, красивый сервиз в серванте, которым никогда не пользовались, модная пилящаяся на полке помада. Именно советскую привычку откладывать все потом можно назвать одной из самых ужасных. Потому что люди просто откладывали всю свою жизнь. А так поступать не нужно ни в коем случае.

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