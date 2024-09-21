Названы 15 простых привычек успешных людей, с которых они начинают свое утро

То, как вы начинаете свое утро, задает тон всему дню. Многие успешные люди придерживаются этих 15 простых привычек, чтобы сосредоточиться и настроиться на новые достижения.

Медитация

Добавьте к своему ежедневному расписанию утром 15-минутную медитацию, чтобы правильно начать свой день. Как объясняют в Healthline, медитация приносит немало пользы вашему организму, в частности она уменьшает стресс и тревогу, улучшая при этом концентрацию внимания.

Регулярность

Не важно, насколько вы устали, очень важно соблюдать режим. Чем регулярнее будет ваш график сна, тем лучше для организма. В научной статье, опубликованной в 2009 году, нашли связь между нерегулярным сном и плохим его качеством. А еще может иметь очень отрицательные последствия для вашего ежедневного уровня энергии. В CNN объяснили, что нерегулярный режим сна даже повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведение дневника

Это отличный способ приглушить огромное количество голосов, которые могут звучать в вашей голове утром. Каждый день попробуйте выделять 10-15 минут на то, что вести свой дневник, записывая, как вы чувствуете себя, что должны сделать, все то, что вызывает стресс или тревогу. Благодаря такому простому акту записи вещей на бумаге поможет очистить разум от мыслей.

Без смартфона

Нет ничего хуже, чем сразу проверить экран вашего смартфона после пробуждения. Любые рабочие обязательства могут подождать несколько минут. Если вы будете читать электронную почту или листать страницы соцсетей сразу после сна, то сразу создадите "рабочее настроение" и не сможете насладиться утренним отдыхом, дающим энергию.

Музыка

Как обнаружили ученые, музыка оказывает огромное влияние на наш организм. Если вы будете слушать расслабляющие жанры, как вот lo-fi, фортепиано, джаз, то сможете с самого утра создать определенное настроение, которое настроит вас на производительную работу.

Растяжение

Утром наше тело очень жесткое. Поэтому в этот период дня лучше выбирать быстрый сеанс растяжения, чтобы расслабить не только мышцы, но и разум. Растяжение помогает усилить приток крови к мышцам, улучшает их гибкость, диапазон движений. А это способствует ощущению релаксации и создает позитивный настрой на весь день.

Положительные афирмации

Выберите несколько фраз, вроде "Мне меня достаточно" или "Я позволяю себе быть собой", и произносите их вслух несколько раз утром. Это поможет обрести уверенность и начать свой день с заслуженной любви к себе.

Планирование

Какие привычки приводят к успеху? / Фото: Unsplash

Благодаря планировке вы сможете ощутить контроль над своей жизнью. Выделяйте каждое утро несколько минут, чтобы записать, чего вы хотите достичь в течение следующих 24 часов. Однако не забывайте быть реалистами. Не ставьте перед собой слишком трудные задачи, а еще их не должно быть много, чтобы ваш организм не перегрузился.

Физические упражнения

Благодаря физическим нагрузкам вы сможете повысить свою производительность и энергию. Достаточно короткого 15-минутного занятия йогой или прогулки на свежем воздухе. Краткие упражнения побуждают высвобождение нейромедиаторов дофамина и серотонина, связанных с улучшением настроения и повышением когнитивных функций.

Уход за собой

Часто с уходом за собой у нас ассоциируются вечерние часы, но утро не менее важно. Будь то горячий душ, здоровый завтрак или любая другая рутина, но вы должны встретить новый день на позитиве.

Чтение

Нет ничего лучше, чем наслаждаться утром чашкой парящего кофе и интересной книгой. Чтение поможет на время отключить тысячи мыслей и переживаний в вашей голове, просто наслаждаясь моментом. Однако старайтесь избегать чтения новостей, которые могут принести ненужный стресс.

Просыпайтесь рано

Хотя некоторым людям это может показаться слишком тяжелым заданием, однако пробуждение ранним утром имеет определенную пользу для вашего организма. Проснувшись в 11:00 или позже, вы можете почувствовать, что большая часть дня уже прошла и нет времени на новые свершения.

Будьте благодарны

Существует быстрая практика, которая помогает настроиться на позитивное мышление, сопровождающее вас в течение всего дня. Каждое утро подумайте о трех вещах, за которые вы благодарны. Это может быть что угодно: запах кофе, вчерашняя встреча с другом или завершение долгосрочного проекта.

Здоровый завтрак

Диетологи не прекращают утверждать, что именно завтрак является самым важным приемом пищи. Поэтому очень важно, чтобы он был сытным и здоровым. Начиная свой день с питательного завтрака, вы наполните тело энергией, необходимой для решения всех задач. Найдите время, чтобы приготовить чтобы вкусное и полезное.

Вода

Обязательно начинайте свое утро с полного стакана чистой воды. Просто представьте, что последние восемь часов вы провели во сне, ничего не пив, поэтому ваш организм очень сильно нуждается в жидкости. Употребление воды утром помогает выводить токсины, улучшает когнитивные функции, повышает уровень энергии, задавая положительный тон на весь день.

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