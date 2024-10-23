Названы 2 самых счастливых дня в ноябре 2024 года: любые начинания будут иметь грандиозный успех

Ноябрь 2024 имеет много благоприятных дней для дел, важных начинаний, финансовых операций и путешествий. Есть и такие периоды, в которые не следует принимать важные решения, лучше посвятить время личностному развитию и отдыху. Однако именно последний месяц осени имеет 2 дня со сверхмощной энергетикой. Астрологи рекомендуют обязательно использовать это время, чтобы трансформировать свою жизнь и запустить изменения, которые обязательно приведут к грандиозному успеху.

Какие 2 самых благоприятных дня в ноябре 2024 года по лунному календарю

1 ноября сойдет новая Луна или Молодой месяц, который будет находиться в знаке Скорпиона. А это значит, что в это время можно полностью трансформировать свою жизнь, отказаться от всего, что больше не работает на вас. Именно 1 ноября следует делать шаги в свою новую жизнь, ведь единица является символом начинаний. Если вы решились на изменения, стоит в течение 24 часов что-нибудь для этого сделать, тогда вас непременно будет ждать успех. Это может быть просто запись в дневнике, поиск полезной информации или составление плана на будущий год. Следует отметить, что кардинальных изменений не следует делать в этот день, чтобы потом не жалеть. Первое число выпадает на пятницу, поэтому день будет находиться под влиянием Венеры – планеты любви, удовольствий, красоты и денег. Астрологи рекомендуют обязательно использовать энергетику этого счастливого дня.

сойдет новая Луна или Молодой месяц, который будет находиться в знаке Скорпиона. А это значит, что в это время можно полностью трансформировать свою жизнь, отказаться от всего, что больше не работает на вас. Именно 1 ноября следует делать шаги в свою новую жизнь, ведь единица является символом начинаний. Если вы решились на изменения, стоит в течение 24 часов что-нибудь для этого сделать, тогда вас непременно будет ждать успех. Это может быть просто запись в дневнике, поиск полезной информации или составление плана на будущий год. Следует отметить, что кардинальных изменений не следует делать в этот день, чтобы потом не жалеть. Первое число выпадает на пятницу, поэтому день будет находиться под влиянием Венеры – планеты любви, удовольствий, красоты и денег. Астрологи рекомендуют обязательно использовать энергетику этого счастливого дня. 15 ноября – это день полной Луны, которая также приходится на пятницу. В народе это полнолуние называют Бобровым, ведь в это время бобры готовят зимние запасы пищи и строят плотины. День имеет мощную энергетику, потому что луна находится в знаке Тельца, покровителем которого является Венера, поэтому его можно считать денежным. К тому же, полная Луна подарит осуществление всех желаний тем, кто идет правильным жизненным путем и не ставит материальные блага на первое место. Астрологи рекомендуют 15 ноября записывать свои материальные желания, тогда они сбудутся очень быстро и легко. Именно полнолуние в ноябре изменит жизнь и материальное положение к лучшему тех людей, которые будут планировать свое будущее. Ведь успех не приходит к тем, у кого нет целей и кто живет в постоянном хаосе.

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