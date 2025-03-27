Названы 3 новые стрижки, которые маскируют седину: корректируют овал лица, придают волосам объем

Какие стрижки маскируют седину / © www.freepik.com/free-photo

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Стилисты предлагают три модных омолаживающих стрижки, которые решают сразу несколько проблем. Эти прически не только будут маскировать седину, но и корректировать овал, если вы обладательница круглого или квадратного лица. К тому же стрижки придают волосам визуальную густоту, здоровое сияние и объем, что является ключевым преимуществом, потому что с возрастом волосы становятся слабыми и тусклыми.

Удлиненный боб с градуировкой

Какая стрижка маскирует седину

Боб — это стрижка, которая уже давно стала классической. Эта прическа будет идеальной для тех, кто хочет сделать овал лица изящными, а волосы — визуально густыми и объемными. Такой боб позволяет:

Создать объем в верхней части головы, визуально удлиняющий овал лица.

Искусно замаскировать седину благодаря многослойности.

Еще одно преимущество — возможность небрежной укладки. Достаточно сбить локоны руками — и ваш непревзойденный образ готов. Игривые текстурированные пряди будут придавать динамику общему образу, поэтому прическа будет омолаживать лет на 10.

Каскад с косой челкой

Какая стрижка маскирует седину / © pixabay.com

Каскадная стрижка — это прекрасный вариант для тех женщин, которые хотят сохранить длину волос, но одновременно добавить локонам легкость и движение. Градуированные пряди стрижки помогут:

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Замаскировать седину, равномерно распределяя осветленные пряди и создавая эффект природного мелирования.

Вытянуть овал круглого или квадратного лица за счет удлиненных прядей, обрамляющих лицо.

Добавить локонам объем в зоне макушки.

Косая челка будет усиливать эффект, смещая акцент и внося асимметрию, которая будет гармонизировать общий образ.

Пикси с удлиненными прядями

Какая стрижка маскирует седину / © Freepik

Стрижка пикси — это идеальный выбор для женщин, которые не боятся кардинальных изменений в своем образе. Такая прическа будет омолаживать, придавать легкую динамику и элегантность одновременно. Удлиненные пряди стрижки в области верхушки и у лица выполняют несколько важных задач:

Маскируют седину, особенно если использовать мелирование.

Зрительно удлиняют овал лица, делают его более изящным.

Придают общему образу легкость и подчеркивают естественную красоту.

К тому же пикси не требует укладки, достаточно просто высушить локоны, сбить легонько руками, чтобы получить объемную стильную прическу.