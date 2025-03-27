- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 394
- Время на прочтение
- 2 мин
Названы 3 новые стрижки, которые маскируют седину: корректируют овал лица, придают волосам объем
Возрастных изменений не избежать, однако правильно подобранная стрижка поможет омолодиться, подчеркнуть естественную красоту и придать вашим локонам экстраординарный объем.
Стилисты предлагают три модных омолаживающих стрижки, которые решают сразу несколько проблем. Эти прически не только будут маскировать седину, но и корректировать овал, если вы обладательница круглого или квадратного лица. К тому же стрижки придают волосам визуальную густоту, здоровое сияние и объем, что является ключевым преимуществом, потому что с возрастом волосы становятся слабыми и тусклыми.
Удлиненный боб с градуировкой
Боб — это стрижка, которая уже давно стала классической. Эта прическа будет идеальной для тех, кто хочет сделать овал лица изящными, а волосы — визуально густыми и объемными. Такой боб позволяет:
Создать объем в верхней части головы, визуально удлиняющий овал лица.
Искусно замаскировать седину благодаря многослойности.
Еще одно преимущество — возможность небрежной укладки. Достаточно сбить локоны руками — и ваш непревзойденный образ готов. Игривые текстурированные пряди будут придавать динамику общему образу, поэтому прическа будет омолаживать лет на 10.
Каскад с косой челкой
Каскадная стрижка — это прекрасный вариант для тех женщин, которые хотят сохранить длину волос, но одновременно добавить локонам легкость и движение. Градуированные пряди стрижки помогут:
Замаскировать седину, равномерно распределяя осветленные пряди и создавая эффект природного мелирования.
Вытянуть овал круглого или квадратного лица за счет удлиненных прядей, обрамляющих лицо.
Добавить локонам объем в зоне макушки.
Косая челка будет усиливать эффект, смещая акцент и внося асимметрию, которая будет гармонизировать общий образ.
Пикси с удлиненными прядями
Стрижка пикси — это идеальный выбор для женщин, которые не боятся кардинальных изменений в своем образе. Такая прическа будет омолаживать, придавать легкую динамику и элегантность одновременно. Удлиненные пряди стрижки в области верхушки и у лица выполняют несколько важных задач:
Маскируют седину, особенно если использовать мелирование.
Зрительно удлиняют овал лица, делают его более изящным.
Придают общему образу легкость и подчеркивают естественную красоту.
К тому же пикси не требует укладки, достаточно просто высушить локоны, сбить легонько руками, чтобы получить объемную стильную прическу.