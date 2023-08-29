Названы 3 самых эффективных способа чистки одежды от шерсти: владельцам пушистиков на заметку

Владельцы домашних питомцев живут в постоянной борьбе с шерстью на своих вещах. Но не все знают, как быстро почистить одежду от шерсти. Хотя во многих случаях все зависит от типа ткани вещей, поэтому не всегда удается избавиться от этой проблемы в считанные минуты. Но выход есть: названы три самых эффективных способа, которые действительно без чрезмерных усилий помогут отчистить вашу одежду от шерсти.

Способ №1: резиновая перчатка и лак для волос

Это очень эффективный способ быстрого удаления шерсти из одежды. Нужно на руку в резиновой перчатке нанести лак для волос и пройтись сбрызганной рукой по поверхности одежды, где есть шерсть. Липкая перчатка соберет всю шерсть, ворсины, волосы, а вещь будет выглядеть безупречно. Затем перчатку можно промыть водой и оставить до следующего использования. Этот метод подойдет, если под рукой нет ролика или щетки для чистки вещей от ворса и шерсти.

Способ №2: влажная губка

Чтобы быстро убрать шерсть в домашних условиях, когда срочно нужно выходить, а на одежде эта неприятность, поможет смоченная в воде чистая губка для посуды. Если у вас блуза, например из деликатной ткани, то следует использовать мягкую сторону губки. Если на вас одежда из грубой ткани, можно чистить жесткой стороной. Главное, чтобы губка была новой, потому что вся грязь от мытья посуды может остаться на одежде.

Способ №3: обычная вода

Как избавиться от шерсти на одежде, если в доме нет подручных средств? Не беда, чтобы быстро и эффективно почистить одежду от шерсти, просто смочите руки чистой водой и соберите шерсть. Главное, не следует слишком мочить руки, чтобы одежду не пришлось сушить после чистки.

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