Названы 3 самых опасных периода для брака: в это время отношения могут разрушиться до основания

Не всем удается сохранить хорошие отношения в браке в течение длительного времени, на это влияют многие факторы. Однако, если пара готова к испытаниям и сможет пройти все сложности, такой союз продлится всю жизнь. Главное, чтобы желание работать над своими отношениями было у обоих партнеров. Психологи на основании своей работы с семейными парами определили, что есть такие периоды, крайне рискованные для брака. В это время, если супруги не смогут синхронизироваться и совместно решить свои проблемы, отношения могут разрушиться.

Какие периоды в браке считаются самыми опасными

Согласно статистике разводов, важнейшим показателем разрушения отношений считается не возраст партнеров, а продолжительность пребывания в браке. Эксперты отмечают, что наиболее уязвимыми считаются первый, третий и седьмой годы супружеской жизни.

Ученые отмечают, что молодежь гораздо легче относится к разводу, поэтому многие браки не пересекают рубеж одного года совместной жизни. Это связано с тем, что молодые люди сосредоточены больше на своих карьерных и социальных достижениях.

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