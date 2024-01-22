Названы 4 овоща, семена которых нужно сеять уже сейчас, чтобы получить урожай в конце весны

Если хотите лакомиться своими овощами в конце весны, нужно позаботиться об этом уже сейчас. Эксперты назвали четыре овощные культуры, семена которых можно высевать в конце января для последующего переноса в открытую почву. Рассказываем, что необходимо сеять уже сейчас и как ухаживать за рассадой, чтобы она росла крепкой и не болела.

Семена каких овощей нужно высевать в январе: советы экспертов

Помидоры. Рассаду помидоров можно выращивать самостоятельно, тогда вы наверняка будете знать, что она качественная и будет хорошо плодоносить. Для выращивания рассады на подоконнике следует выбирать низкорослые виды и сорта с небольшими плодами. Чтобы проверить качество семян, перед посадкой замочите их в соленой воде, добавив четверть ложки соли на 200 г жидкости. Некачественные семена всплывут на поверхность, поэтому их можно смело выбрасывать. Чтобы рассада была крепкой и не болела, опытные огородники рекомендуют намочить семена на двадцать минут в растворе марганцовки 1%, а затем тщательно промыть водой комнатной температуры. Лучше всего высевать по три семени в стаканчик, а затем удалять самые слабые всходы. При уходе за помидорами следует обеспечивать растениям умеренную влажность и свет.

Рассаду помидоров можно выращивать самостоятельно, тогда вы наверняка будете знать, что она качественная и будет хорошо плодоносить. Для выращивания рассады на подоконнике следует выбирать низкорослые виды и сорта с небольшими плодами. Чтобы проверить качество семян, перед посадкой замочите их в соленой воде, добавив четверть ложки соли на 200 г жидкости. Некачественные семена всплывут на поверхность, поэтому их можно смело выбрасывать. Чтобы рассада была крепкой и не болела, опытные огородники рекомендуют намочить семена на двадцать минут в растворе марганцовки 1%, а затем тщательно промыть водой комнатной температуры. Лучше всего высевать по три семени в стаканчик, а затем удалять самые слабые всходы. При уходе за помидорами следует обеспечивать растениям умеренную влажность и свет. Огурцы. Для выращивания рассады следует выбирать миниплодные огурцы ранних сортов. Семена нужно проверить и обработать по тому же принципу, как и томаты. Рекомендуется высевать огурцы в стаканчики на глубину не менее полутора сантиметров, присыпав сверху землей. Затем полейте водой комнатной температуры и накройте стаканчики полиэтиленом. Каждый день следует открывать рассаду и регулярно ее поливать. Когда растения станут больше, их нужно пересадить в глубокие емкости.

Для выращивания рассады следует выбирать миниплодные огурцы ранних сортов. Семена нужно проверить и обработать по тому же принципу, как и томаты. Рекомендуется высевать огурцы в стаканчики на глубину не менее полутора сантиметров, присыпав сверху землей. Затем полейте водой комнатной температуры и накройте стаканчики полиэтиленом. Каждый день следует открывать рассаду и регулярно ее поливать. Когда растения станут больше, их нужно пересадить в глубокие емкости. Редис. Этот овощ очень прост в уходе и совсем не требователен. Для выращивания редиса нужно взять широкую емкость высотой до 20 сантиметров. Перед посевом семена необходимо замочить в воде на час, затем высадить в рыхлую подкормленную землю. Высевать рассаду следует на глубину до полутора сантиметров на расстоянии от пяти до семи сантиметров. Поливать растения надо теплой водой, емкость следует накрывать полиэтиленом до первых всходов.

Этот овощ очень прост в уходе и совсем не требователен. Для выращивания редиса нужно взять широкую емкость высотой до 20 сантиметров. Перед посевом семена необходимо замочить в воде на час, затем высадить в рыхлую подкормленную землю. Высевать рассаду следует на глубину до полутора сантиметров на расстоянии от пяти до семи сантиметров. Поливать растения надо теплой водой, емкость следует накрывать полиэтиленом до первых всходов. Острый перец. На посев рассады рекомендовано выбирать карликовый мелколистный сорт, растущий небольшими кустиками. Перед посевом семена следует проращивать, чтобы они быстрее всходили. Для этого положите семена на слой влажной марли и накройте другим, регулярно опрыскивая водой в течение пяти-семи дней. Затем выберите самые качественные пророщенные семена и высадите перец в горшки или большие стаканы. Рассаду нужно регулярно поливать и обеспечить ей как можно больше дневного света.

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