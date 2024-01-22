Названы 4 овоща, семена которых нужно сеять уже сейчас, чтобы получить урожай в конце весны

С наступлением тепла рассаду этих овощных культур следует перенести в открытый грунт.
Если хотите лакомиться своими овощами в конце весны, нужно позаботиться об этом уже сейчас. Эксперты назвали четыре овощные культуры, семена которых можно высевать в конце января для последующего переноса в открытую почву. Рассказываем, что необходимо сеять уже сейчас и как ухаживать за рассадой, чтобы она росла крепкой и не болела.
Семена каких овощей нужно высевать в январе: советы экспертов
- Помидоры. Рассаду помидоров можно выращивать самостоятельно, тогда вы наверняка будете знать, что она качественная и будет хорошо плодоносить. Для выращивания рассады на подоконнике следует выбирать низкорослые виды и сорта с небольшими плодами. Чтобы проверить качество семян, перед посадкой замочите их в соленой воде, добавив четверть ложки соли на 200 г жидкости. Некачественные семена всплывут на поверхность, поэтому их можно смело выбрасывать. Чтобы рассада была крепкой и не болела, опытные огородники рекомендуют намочить семена на двадцать минут в растворе марганцовки 1%, а затем тщательно промыть водой комнатной температуры. Лучше всего высевать по три семени в стаканчик, а затем удалять самые слабые всходы. При уходе за помидорами следует обеспечивать растениям умеренную влажность и свет.
- Огурцы. Для выращивания рассады следует выбирать миниплодные огурцы ранних сортов. Семена нужно проверить и обработать по тому же принципу, как и томаты. Рекомендуется высевать огурцы в стаканчики на глубину не менее полутора сантиметров, присыпав сверху землей. Затем полейте водой комнатной температуры и накройте стаканчики полиэтиленом. Каждый день следует открывать рассаду и регулярно ее поливать. Когда растения станут больше, их нужно пересадить в глубокие емкости.
- Редис. Этот овощ очень прост в уходе и совсем не требователен. Для выращивания редиса нужно взять широкую емкость высотой до 20 сантиметров. Перед посевом семена необходимо замочить в воде на час, затем высадить в рыхлую подкормленную землю. Высевать рассаду следует на глубину до полутора сантиметров на расстоянии от пяти до семи сантиметров. Поливать растения надо теплой водой, емкость следует накрывать полиэтиленом до первых всходов.
- Острый перец. На посев рассады рекомендовано выбирать карликовый мелколистный сорт, растущий небольшими кустиками. Перед посевом семена следует проращивать, чтобы они быстрее всходили. Для этого положите семена на слой влажной марли и накройте другим, регулярно опрыскивая водой в течение пяти-семи дней. Затем выберите самые качественные пророщенные семена и высадите перец в горшки или большие стаканы. Рассаду нужно регулярно поливать и обеспечить ей как можно больше дневного света.
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