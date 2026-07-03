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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
365
Время на прочтение
3 мин

Названы 5 хобби, которые выбирают люди с высоким интеллектом: эти занятия изменяют работу мозга

У этих хобби есть одна важная общая черта — они заставляют мозг постоянно учиться. Именно новые навыки, необычные задачи и регулярные интеллектуальные нагрузки поддерживают высокую когнитивную активность на протяжении многих лет.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как активировать работу мозга

Как активировать работу мозга / © Mixnews

Уровень интеллекта зависит не только от естественных способностей. Специалисты психологии и нейронауки все чаще подчеркивают: мозг можно тренировать так же, как и мышцы. Для этого не обязательно решать сложные математические задачи или тратить годы на обучение. Достаточно регулярно уделять время занятиям, активизирующим память, внимание, воображение и способность анализировать информацию. Люди, которые преуспевают в науке, бизнесе или творчестве, нередко имеют схожие увлечения. Они помогают оставаться любознательными, быстрее находить решение сложных задач и дольше сохранять ясность мышления.

Игра на музыкальных инструментах

Музыка считается одним из самых эффективных способов развития мозга. Во время игры одновременно работают слух, память, моторика, внимание и координация движений. Именно поэтому музыканты заставляют мозг выполнять несколько сложных процессов.

Исследования показывают, что регулярные занятия музыкой помогают:

  • улучшить кратковременную и долговременную память;

  • быстрее концентрироваться;

  • снизить уровень стресса;

  • развить креативность;

  • легче усваивать новую информацию.

Неудивительно, что многие выдающиеся ученые и изобретатели в разные периоды жизни увлекались музыкой.

Чтение книг

Книга остается одним из самых лучших тренажеров для мозга. Во время чтения человек получает не только новые знания, но и активно работает воображением, анализирует события, запоминает информацию и сопереживает героям.

Регулярное чтение помогает:

  • увеличить словарный запас;

  • улучшить речь;

  • развить критическое мышление;

  • укрепить память;

  • научиться быстрее анализировать большие объемы информации.

Особенно полезными считаются научно популярные книги, биографии, историческая литература, психология, классическая художественная проза и книги по развитию профессиональных навыков.

Шахматы и стратегические настольные игры

Шахматы уже давно называют настоящей гимнастикой для мозга. Каждая партия заставляет человека продумывать десятки возможных вариантов развития событий, оценивать риски и прогнозировать действия соперника.

Не менее полезны современные стратегические настольные игры, которые развивают логику, планирование и способность быстро принимать решения.

Такие увлечения способствуют:

  • развитию стратегического мышления;

  • улучшению концентрации;

  • укреплению памяти;

  • развитию терпения;

  • формированию навыка анализировать ситуацию на несколько шагов вперед.

Изучение иностранных языков

Освоение нового языка является одним из лучших способов поддерживать мозг в тонусе вне зависимости от возраста. Запоминание слов, грамматики и произношения стимулирует образование новых нейронных связей и улучшает когнитивные способности.

Люди, регулярно изучающие иностранные языки:

  • быстрее запоминают новую информацию;

  • дольше сохраняют ясность мышления;

  • легче переключаются между разными задачами;

  • расширяют мировоззрение;

  • получают больше профессиональных возможностей.

Даже 15-20 минут ежедневных занятий могут дать ощутимый результат уже через несколько месяцев.

Длительные прогулки

На первый взгляд кажется, что обычная прогулка не имеет отношения к развитию интеллекта. Однако именно при спокойной ходьбе мозг переходит в режим так называемого «свободного мышления», когда легче находить новые идеи и нестандартные решения.

Особенно полезно гулять:

  • в парках;

  • в лесу;

  • у водоемов;

  • вдали от городского шума и смартфона.

Специалисты рекомендуют уделять пешим прогулкам хотя бы 30 минут в день. Это помогает не только улучшить работу мозга, но и снизить уровень тревожности, нормализовать сон и поддерживать хорошее настроение.

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Дата публикации
Количество просмотров
365
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