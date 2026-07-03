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Названы 5 хобби, которые выбирают люди с высоким интеллектом: эти занятия изменяют работу мозга
У этих хобби есть одна важная общая черта — они заставляют мозг постоянно учиться. Именно новые навыки, необычные задачи и регулярные интеллектуальные нагрузки поддерживают высокую когнитивную активность на протяжении многих лет.
Уровень интеллекта зависит не только от естественных способностей. Специалисты психологии и нейронауки все чаще подчеркивают: мозг можно тренировать так же, как и мышцы. Для этого не обязательно решать сложные математические задачи или тратить годы на обучение. Достаточно регулярно уделять время занятиям, активизирующим память, внимание, воображение и способность анализировать информацию. Люди, которые преуспевают в науке, бизнесе или творчестве, нередко имеют схожие увлечения. Они помогают оставаться любознательными, быстрее находить решение сложных задач и дольше сохранять ясность мышления.
Игра на музыкальных инструментах
Музыка считается одним из самых эффективных способов развития мозга. Во время игры одновременно работают слух, память, моторика, внимание и координация движений. Именно поэтому музыканты заставляют мозг выполнять несколько сложных процессов.
Исследования показывают, что регулярные занятия музыкой помогают:
улучшить кратковременную и долговременную память;
быстрее концентрироваться;
снизить уровень стресса;
развить креативность;
легче усваивать новую информацию.
Неудивительно, что многие выдающиеся ученые и изобретатели в разные периоды жизни увлекались музыкой.
Чтение книг
Книга остается одним из самых лучших тренажеров для мозга. Во время чтения человек получает не только новые знания, но и активно работает воображением, анализирует события, запоминает информацию и сопереживает героям.
Регулярное чтение помогает:
увеличить словарный запас;
улучшить речь;
развить критическое мышление;
укрепить память;
научиться быстрее анализировать большие объемы информации.
Особенно полезными считаются научно популярные книги, биографии, историческая литература, психология, классическая художественная проза и книги по развитию профессиональных навыков.
Шахматы и стратегические настольные игры
Шахматы уже давно называют настоящей гимнастикой для мозга. Каждая партия заставляет человека продумывать десятки возможных вариантов развития событий, оценивать риски и прогнозировать действия соперника.
Не менее полезны современные стратегические настольные игры, которые развивают логику, планирование и способность быстро принимать решения.
Такие увлечения способствуют:
развитию стратегического мышления;
улучшению концентрации;
укреплению памяти;
развитию терпения;
формированию навыка анализировать ситуацию на несколько шагов вперед.
Изучение иностранных языков
Освоение нового языка является одним из лучших способов поддерживать мозг в тонусе вне зависимости от возраста. Запоминание слов, грамматики и произношения стимулирует образование новых нейронных связей и улучшает когнитивные способности.
Люди, регулярно изучающие иностранные языки:
быстрее запоминают новую информацию;
дольше сохраняют ясность мышления;
легче переключаются между разными задачами;
расширяют мировоззрение;
получают больше профессиональных возможностей.
Даже 15-20 минут ежедневных занятий могут дать ощутимый результат уже через несколько месяцев.
Длительные прогулки
На первый взгляд кажется, что обычная прогулка не имеет отношения к развитию интеллекта. Однако именно при спокойной ходьбе мозг переходит в режим так называемого «свободного мышления», когда легче находить новые идеи и нестандартные решения.
Особенно полезно гулять:
в парках;
в лесу;
у водоемов;
вдали от городского шума и смартфона.
Специалисты рекомендуют уделять пешим прогулкам хотя бы 30 минут в день. Это помогает не только улучшить работу мозга, но и снизить уровень тревожности, нормализовать сон и поддерживать хорошее настроение.