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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Названы 5 трендовых платьев на лето 2025, которые скроют живот и подчеркнут природную красоту

Стилисты этим летом предлагают легкие платья, в которых можно чувствовать себя стильно и в то же время комфортно. Такая одежда будет скрывать живот и другие недостатки фигуры и придавать общему образу элегантный женственный вид.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © Freepik

Хотя бы одно из этих летних платьев должно обязательно быть в гардеробе каждой женщины. Ведь такие модели будут максимально подчеркивать преимущества фигуры и маскировать недостатки.

Дизайнеры дают несколько рекомендаций тем женщинам, которые хотят скрыть живот и другие недостатки, а также выразить свою природную красоту.

  • Нельзя носить слишком свободное платье, потому что оно еще больше будет полнить. Также не следует одевать облегающую модель, она лишь выразит недостатки.

  • Необходимо избегать тканей, подчеркивающих живот, особенно опасные трикотажные вещи из хлопка и платья неподходящего размера.

  • Летом 2025 года в трендах свободные модели из легких тканей, которые станут идеальным вариантом для жарких дней, но без ущерба для стильного вида и комфорта.

  • Модные эксперты рекомендуют акцентировать ту часть тела, которая нравится. И выбирать то платье, которое облегает худые места.

Платье-жилет

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © Mixnews

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © Mixnews

Платье со складками

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © www.freepik.com/free-photo

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © www.freepik.com/free-photo

Платье с узлом

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © Mixnews

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © Mixnews

Платье с завышенной талией

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © www.freepik.com/free-photo

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © www.freepik.com/free-photo

Платье из ткани, создающее оптическую иллюзию

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © www.freepik.com/free-photo

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © www.freepik.com/free-photo

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