Названы 5 трендовых платьев на лето 2025, которые скроют живот и подчеркнут природную красоту

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © Freepik

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Хотя бы одно из этих летних платьев должно обязательно быть в гардеробе каждой женщины. Ведь такие модели будут максимально подчеркивать преимущества фигуры и маскировать недостатки.

Дизайнеры дают несколько рекомендаций тем женщинам, которые хотят скрыть живот и другие недостатки, а также выразить свою природную красоту.

Нельзя носить слишком свободное платье, потому что оно еще больше будет полнить. Также не следует одевать облегающую модель, она лишь выразит недостатки.

Необходимо избегать тканей, подчеркивающих живот, особенно опасные трикотажные вещи из хлопка и платья неподходящего размера.

Летом 2025 года в трендах свободные модели из легких тканей, которые станут идеальным вариантом для жарких дней, но без ущерба для стильного вида и комфорта.

Модные эксперты рекомендуют акцентировать ту часть тела, которая нравится. И выбирать то платье, которое облегает худые места.

Платье-жилет

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © Mixnews

Платье со складками

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © www.freepik.com/free-photo

Платье с узлом

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © Mixnews

Платье с завышенной талией

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © www.freepik.com/free-photo

Платье из ткани, создающее оптическую иллюзию

Какие трендовые платья на лето 2025, скрывающие живот / © www.freepik.com/free-photo