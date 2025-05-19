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Названы 5 трендовых платьев на лето 2025, которые скроют живот и подчеркнут природную красоту
Стилисты этим летом предлагают легкие платья, в которых можно чувствовать себя стильно и в то же время комфортно. Такая одежда будет скрывать живот и другие недостатки фигуры и придавать общему образу элегантный женственный вид.
Хотя бы одно из этих летних платьев должно обязательно быть в гардеробе каждой женщины. Ведь такие модели будут максимально подчеркивать преимущества фигуры и маскировать недостатки.
Дизайнеры дают несколько рекомендаций тем женщинам, которые хотят скрыть живот и другие недостатки, а также выразить свою природную красоту.
Нельзя носить слишком свободное платье, потому что оно еще больше будет полнить. Также не следует одевать облегающую модель, она лишь выразит недостатки.
Необходимо избегать тканей, подчеркивающих живот, особенно опасные трикотажные вещи из хлопка и платья неподходящего размера.
Летом 2025 года в трендах свободные модели из легких тканей, которые станут идеальным вариантом для жарких дней, но без ущерба для стильного вида и комфорта.
Модные эксперты рекомендуют акцентировать ту часть тела, которая нравится. И выбирать то платье, которое облегает худые места.