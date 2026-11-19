Какие дрова дают мало тепла

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Не все дрова одинаково хорошо подходят для отопления дома. Одни быстро сгорают, почти не успевая прогреть помещение, другие сильно дымят и оставляют много сажи в дымоходе. А некоторые вообще нельзя использовать в печи или камине из-за опасных веществ, выделяемых во время горения.

Специалисты Пенсильванского университета Penn State Extension объясняют: для эффективного отопления важны не только порода дерева, но плотность и влажность древесины. Лучше всего горят хорошо высушенные дрова, тогда как сырые, гнилые и чрезмерно смолистые могут создавать проблемы. Вот пять видов древесины, с которыми следует быть особенно осторожными.

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Какими дровами не следует отапливать дом

Сырая и только что срубленная древесина. Это одна из худших ошибок при заготовке дров. Свежая древесина содержит много влаги, поэтому значительная часть энергии при горении тратится на ее испарение, а не на обогрев комнаты. В результате поленья плохо разгораются, дают много дыма и оставляют больше отложений в дымоходе. Дрова нужно предварительно высушивать под навесом с хорошей вентиляцией. Оптимальная влажность для сжигания — не более 20%.

Гнилая и заплесневелая древесина. Старые поленья, долго лежавшие на земле или хранившиеся во влажном сарае, не подходят для качественного отопления. Они могут содержать много влаги, плохо гореть, давать значительное количество дыма и пепла. Кроме того, во время сжигания пораженной плесенью древесины в воздух могут попадать нежелательные частицы. Такие дрова лучше не использовать в жилом помещении.

Свежая сосна, ель и другая смолистая хвойная древесина. Хвойные породы содержат смолу, из-за чего могут быстро разгораться, искрыть и интенсивнее образовывать отложения в дымоходе при неправильном режиме горения. Особенно нежелательно сжигать их сырыми или использовать в качестве основного топлива без должного ухода за печью. В то же время сухую сосну не следует считать абсолютно непригодной: ее можно использовать в небольших количествах, в частности, для разжигания.

Тополь, ива и осина. Эти породы относятся к относительно легким и малоплотным. Они быстро разгораются, но и сгорают значительно быстрее, чем плотные лиственные дрова. Поэтому приходится чаще подкладывать поленья, а запас тепла в помещении поддерживать сложнее. Такие дрова могут быть полезны для разжигания или кратковременного прогрева, но в качестве основного топлива для длительного отопления они менее выгодны.

Окрашенная, пропитанная и клееная древесина. Старая мебель, окрашенные доски, куски фанеры, ДСП и древесина с лаком не должны попадать в печь. При горении краски, пропитки, клеи и смолы могут выделять токсичные соединения. Это опасно для здоровья людей и может загрязнять отопительный прибор и дымоход. Такие материалы нельзя использовать даже тогда, когда они хорошо высушены.

Как выбрать дрова, которые будут хорошо греть

Для длительного отопления обычно выбирают сухие дрова из плотных лиственных пород — дуба, бука, граба, ясеня или березы. Они обладают более высокой теплотворностью на единицу объема, чем легкая древесина, и дольше поддерживают жар.

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Перед покупкой следует проверить влажность специальным влагомером: показатель должен быть не выше 20%. Также обращайте внимание на трещины на торцах поленьев, вес и условия хранения. Сухие дрова обычно легче, а при ударе друг о друга издают более звонкий звук.

Важно также регулярно проверять и чистить дымоход: даже качественное топливо не гарантирует безопасное отопление, если в канале накопилась сажа и креозот.

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