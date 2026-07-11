Названы 7 домашних приборов, которые мотают свет даже в выключенном состоянии: проверьте по списку

Какие приборы потребляют много электроэнергии / © Pexels

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Завышенные счета за электроэнергию не всегда связаны с жарой или постоянной работой кондиционера. Многие домашние устройства продолжают потреблять электричество даже тогда, когда кажется, что они выключены. Незаметное энергопотребление в течение месяца может превратиться в ощутимые дополнительные затраты. Эксперты советуют обратить внимание на технику, которая работает в фоновом режиме или постоянно подключена к сети. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Телевизионная техника и приставки

Телевизоры, приставки цифрового телевидения, игровые консоли, медиаплееры и устройства для стриминга редко отключаются полностью. После нажатия кнопки питания они обычно переходят в режим ожидания, оставаясь готовыми к быстрому запуску.

Именно поэтому электроэнергия продолжает использоваться круглосуточно. Если таких устройств в доме несколько, за год они могут прибавить к счетам немалую сумму.

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Зарядные устройства лучше не оставлять в розетке

Многие привыкли оставлять зарядки для смартфонов, планшетов или ноутбуков подключенными постоянно. Даже без подключенного гаджета адаптер продолжает использовать небольшое количество электроэнергии.

Отдельно это кажется мелочью, но если учесть все зарядные устройства в доме и длительное время их работы, общие затраты становятся значительно больше.

Старые холодильники могут существенно увеличивать расходы

Дополнительный холодильник в гараже, летней кухне или амбаре кажется удобным решением для хранения запасов. Однако старые модели часто работают гораздо менее экономно.

Износившийся компрессор, слабая теплоизоляция и постоянная работа двигателя заставляют технику использовать больше электроэнергии. Если холодильник используется только изредка, следует оценить, оправдывает ли он свои расходы.

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Домашний офис также влияет на счета

Настольные компьютеры, большие мониторы, принтеры, сканеры и другая офисная техника часто остаются подключенными даже после завершения работы.

Если не выключать оборудование полностью или не использовать энергосберегающие режимы, оно будет продолжать тратить электроэнергию.

Кондиционеры нуждаются в регулярном уходе

Кондиционер с загрязненными фильтрами или неисправной охлаждающей системой работает дольше и потребляет больше электроэнергии.

Специалисты рекомендуют регулярно очищать фильтры, проводить профилактическое обслуживание и не устанавливать слишком низкую температуру. Это не только поможет сэкономить, но и продлит срок службы оборудования.

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Смарт-устройства работают постоянно

Wi-Fi-роутеры, смарт-колонки, камеры видеонаблюдения, умные розетки, системы сигнализации и другие устройства умного дома функционируют непрерывно.

Хотя каждый из них потребляет немного электроэнергии, вместе они создают постоянную нагрузку на электросеть и постепенно увеличивают ежемесячные расходы.

Насосы и другое вспомогательное оборудование

Для владельцев частных домов отдельной статьей расхода могут быть насосы для бассейнов, систем полива или водоснабжения.

Эксперты советуют использовать современные модели с автоматической регулировкой мощности и настраивать их работу только тогда, когда это действительно необходимо.

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Как уменьшить счета за электроэнергию

Чтобы не переплачивать, следует выключать из сетевой розетки технику, которой временно не пользуются, применять удлинители с выключателями, регулярно обслуживать кондиционеры и холодильники, а также постепенно заменять устаревшие электроприборы на современные энергоэффективные модели.

Даже несколько простых привычек могут заметно сократить потребление электроэнергии без потери комфорта. За год такая экономия способна снизить затраты на оплату коммунальных услуг на ощутимую сумму.

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