Названы четыре эффективных способа, чтобы очистить швы между плиткой в домашних условиях

Очищая плитку в ванной комнате, большинство часто забывают о швах между ней. Но именно здесь накапливается больше грязи, которую потом довольно сложно вывести.

Если долго не очищать швы между плиткой, то в них будут формироваться плесень и грибок. Не обязательно использовать для чистки химические средства. Есть и домашние способы, которые работают более эффективно.

Горячая вода

Если грязи на швах между плиткой еще немного, то справиться с ней сможет обычная горячая вода. Налейте ее в удобный распылитель, нанесите на кафельную поверхность, затем протрите швы мягкой щеткой. Не забудьте после процедуры очищения дополнительно протереть сухой тряпкой. Если у вас дома есть пароочиститель, можете им воспользоваться. Он очень эффективно очищает швы между плиткой с помощью горячего пара.

Вода с уксусом

Легкие пятна и небольшую грязь можно очистить с помощью простого домашнего средства из равных чеснок воды и уксуса. Распылите раствор на швы, дайте ему подействовать, оставив не менее 5 минут. Затем потрите все эти места жесткой щеткой, промойте теплой водой. Очень важно не использовать чистый уксус, потому что он обладает высокой кислотностью и может испортить саму плитку.

Уксус с пищевой содой

Это одно из самых популярных домашних средств, часто используемых для удаления устойчивых пятен. Для его приготовления смешайте соду с водой до образования густой пасты. Нанесите пасту на поверхность плитки, уделяя особое внимание швам. Затем растворите уксус в тёплой воде (равные части обоих ингредиентов) и нанесите раствор на пасту. Образуется химическая реакция соды и уксуса, на поверхности начнут появляться пузырьки, которые впоследствии превратятся в пенистую смесь. Когда образование пузырей прекратится, протрите швы между плиткой щеткой. Не забудьте смыть пасту теплой водой.

Также можно создать пасту из соды и уксуса, нанести на швы между плиткой и оставить на 30 минут, а затем смыть теплой водой.

Перекись водорода

Если на плитке заметны достаточно серьезные пятна, распылите на швы между плиткой перекись водорода и оставьте на несколько минут, чтобы он подействовал на грязь. Затем почистите щеткой с жесткой щетиной и промойте теплой водой. Вы можете сделать пасту из перекиси водорода и пищевой соды, которую нужно нанести на швы, а затем тщательно смыть теплой водой.

По крайней мере, раз в неделю очищайте швы между плиткой раствором из воды и уксуса, чтобы здесь не накапливалась грязь. Тогда процесс уборки не будет занимать много времени и сил.

Читайте также: