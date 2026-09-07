Названы четыре знака, в жизнь которых наконец-то придут спокойствие и уверенность в завтрашнем дне

Гороскоп на осень 2026 года / © Mixnews

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После длительного напряжения хочется одного — просыпаться без постоянного ощущения, что впереди снова ждут неожиданные проблемы. Для четырех знаков зодиака этот период может стать временем, когда наконец-то появится ощущение почвы под ногами. Это не значит, что все трудности исчезнут за одну ночь. Скорее обстоятельства будут складываться так, что представителям этих знаков будет легче планировать будущее, принимать решения и восстанавливать внутреннее спокойствие.

Телец

Для Тельцов очень важно чувствовать стабильность — и именно этого в последнее время им могло не хватать. Этой осенью ситуации, которые долго оставались неопределенными, могут постепенно проясняться.

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В профессиональной сфере возможно завершение изнурительного этапа или появление более понятных перспектив. Финансовые вопросы также могут решаться. Главное для Тельцов — не пытаться получить все ответы сразу.

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Рак

Представители этого знака могут наконец-то почувствовать, что постоянная необходимость заботиться обо всех уходит на второй план. Осень будет способствовать переосмыслению приоритетов и возвращению внимания к собственным потребностям.

Особенно важными станут дом, семья и близкие люди. Там, где раньше скапливались недоразумения, появится возможность поговорить спокойно и без лишних эмоций.

Для Раков это может стать периодом, когда внутреннее чувство безопасности постепенно станет сильнее страха перед неизвестным.

Дева

Девы привыкли все контролировать, поэтому неопределенность очень их истощает. Однако этой осенью им может проще отказаться от постоянного анализа худших сценариев.

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В работе возможны более четкие договоренности, завершение проблемных дел или определение дальнейшего направления. То, что долго казалось запутанным, постепенно будет принимать понятную форму.

Главный урок периода для Дев — не все в жизни нужно контролировать, чтобы оно складывалось хорошо.

Козерог

Козероги могут почувствовать особенно заметное облегчение. После длительного периода ответственности и необходимости самостоятельно решать множество вопросов, наконец, появится возможность немного выдохнуть.

Этой осенью следует обратить внимание на финансовые и профессиональные решения. Результаты предыдущей работы могут начать давать ощутимый эффект, а долгосрочные планы — приобретать реальные очертания.

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Для Козорогов этот период станет постепенным укреплением позиций.

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