Названы дни, когда надо сажать озимый чеснок в 2025 году: головки вырастут с кулак и не будут гнить

Какие места лучшие для посадки чеснока

Солнечный участок. Чеснок не любит тени, чтобы головки выросли большими, выбирайте места, где солнце бывает хотя бы 6-7 часов в день.

Легкая почва. Лучше всего чеснок чувствует себя в суглинках и супесчаных землях с нейтральной или слабокислой реакцией. На тяжелом глинистом грунте головки мельчают и быстро поражаются гнилью.

Соблюдайте правила севооборота. Идеальные предшественники — это бобовые, огурцы, кабачки и капуста. Нельзя сажать чеснок после лука и картофеля, потому что они истощают землю и оставляют в почве общих вредителей.

Дренаж и сухость. Застаивающаяся вода — главный враг чеснока. Если почва слишком влажная, следует поднять грядку на 20 см.

В какие дни сажать озимый чеснок в 2025 году по лунному календарю

Астрологи и опытные огородники сходятся во мнении: озимый чеснок лучше сажать во время убывающей Луны в знаках земной и водной стихии. Именно в это время корни активно развиваются, а растение набирает силу, чтобы хорошо пережить зиму.

Благоприятные дни для посадки озимого чеснока в 2025 году по лунному календарю:

Сентябрь: 16, 17, 20, 21, 25, 26.

Октябрь: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23.

Ноябрь: 1, 2, 6, 7, 10, 11.

Неблагоприятные дни, когда полнолуние и новолуние — 6 октября, 21 октября, 5 ноября, 20 ноября. В эти дни посадка может привести к слабому укоренению и болезням.

Советы по уходу за озимым чесноком