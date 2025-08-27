- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 2 мин
Названы дни, когда надо сажать озимый чеснок в 2025 году: головки вырастут с кулак и не будут гнить
Озимый чеснок — одна из тех культур, которые не нуждаются в чрезмерном уходе, но требуют точности в выборе места и сроков посадки. Если соблюсти правила, весной вы получите большие, сочные головки без признаков гнили и болезней.
Какие места лучшие для посадки чеснока
Солнечный участок. Чеснок не любит тени, чтобы головки выросли большими, выбирайте места, где солнце бывает хотя бы 6-7 часов в день.
Легкая почва. Лучше всего чеснок чувствует себя в суглинках и супесчаных землях с нейтральной или слабокислой реакцией. На тяжелом глинистом грунте головки мельчают и быстро поражаются гнилью.
Соблюдайте правила севооборота. Идеальные предшественники — это бобовые, огурцы, кабачки и капуста. Нельзя сажать чеснок после лука и картофеля, потому что они истощают землю и оставляют в почве общих вредителей.
Дренаж и сухость. Застаивающаяся вода — главный враг чеснока. Если почва слишком влажная, следует поднять грядку на 20 см.
В какие дни сажать озимый чеснок в 2025 году по лунному календарю
Астрологи и опытные огородники сходятся во мнении: озимый чеснок лучше сажать во время убывающей Луны в знаках земной и водной стихии. Именно в это время корни активно развиваются, а растение набирает силу, чтобы хорошо пережить зиму.
Благоприятные дни для посадки озимого чеснока в 2025 году по лунному календарю:
Сентябрь: 16, 17, 20, 21, 25, 26.
Октябрь: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23.
Ноябрь: 1, 2, 6, 7, 10, 11.
Неблагоприятные дни, когда полнолуние и новолуние — 6 октября, 21 октября, 5 ноября, 20 ноября. В эти дни посадка может привести к слабому укоренению и болезням.
Советы по уходу за озимым чесноком
Правильная глубина. Сажайте зубчики на 6 см глубиной в легкую почву и на 8 см — в тяжелую. Это убережет посевной материал от вымерзания.
Мульчирование. Слой соломы, сухих листьев или торфа толщиной 5 см сохранит тепло зимой и сбалансирует влажность.
Весенний уход. Когда сойдет снег, мульчу следует немного разрыхлить, чтобы почва быстрее прогревалась. В этот период полезно подкормить чеснок настоем коровяка или древесной золой.
Полив. Чеснок не любит избытка влаги, но в мае-июне ему требуется регулярный полив, чтобы головки активно набирали размер.
Удаление стрелок. У сортов чеснока, выпускающих стрелки, их нужно удалять, как только они закрутятся кольцом. Тогда вся сила растения уйдет в головку.