Названы два знака зодиака, которым практически не дано разбогатеть: кто они

Финансовое благополучие зависит не только от настойчивости, но и от психологических установок и образа мышления. Астрологи убеждают, что некоторым знакам зодиака сложнее других достичь стабильного благополучия. И это Рак и Стрелец, наиболее часто встречающие препятствия на пути к деньгам.

Рак

Раки от природы очень чувствительны, потому более ориентированы на чувства. Это отражается и в их отношении к деньгам. Они часто тратят свои средства под влиянием мгновенных желаний и эмоций:

покупают подарки для близких, даже когда бюджет очень ограничен;

позволяют себе импульсивные покупки «для настроения»;

избегают серьезных инвестиций, потому что боятся риска.

Из-за такой эмоциональности Ракам сложно накапливать деньги. Они редко строят долгосрочные финансовые планы и могут остаться без подушки безопасности.

Что делать Ракам? Астрологи советуют научиться вести бюджет, хотя бы в блокноте записывать свои доходы и расходы. Важно также установить четкие финансовые приоритеты и отказаться от ненужных покупок, незаметно съедающих деньги.

Стрелец

Стрельцы — это врожденные авантюристы. Им свойственно искать новые возможности, но часто они вкладывают силы и средства в не приносящие результата проекты. Их главные ошибки относительно финансов:

вера в скорый успех без глубокого анализа;

инвестиции в сомнительные идеи или бизнесы;

отсутствие стабильности и дисциплины в деньгах.

Поэтому даже при хороших заработках у Стрельцов деньги вытекают сквозь пальцы.

Как Стрельцам избежать проблем с деньгами? Прежде всего, быть осторожнее с рисками. Перед тем, как инвестировать, следует совещаться со специалистами или хотя бы изучать рынок. А еще важно научиться откладывать часть дохода, даже небольшую, чтобы обеспечить финансовую стабильность.