Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Названы две самые главные причины, почему после 30 лет человек чувствует себя несчастным

Названы две самые главные причины, почему после 30 лет человек чувствует себя несчастным

Почему после 30 человек становится несчастливым / Фото: Freepik

Психотерапевты дают рекомендации, как поддержать себя в самые сложные моменты жизни, чтобы чувствовать стабильность и эмоциональное благополучие.

Эксперты говорят, что уровень счастья после 30 лет может существенно снижаться под влиянием комплекса физиологических и социальных факторов. Среди них главными являются финансовые трудности и проблемы со здоровьем.

У людей после 30 лет, как отмечают специалисты, происходят изменения в гормональном фоне, начинает замедляться метаболизм. А это влияет как на общее здоровье, так и на эмоциональное состояние. С другой стороны, это тот жизненный период, когда на человека начинают давить профессиональные и семейные обязанности, финансовые трудности и другие факторы, вызывающие стресс.

Эксперты отмечают, что в возрасте 35-40 лет многие сталкиваются с так называемым кризисом среднего возраста. Который заставляет пересмотреть свои жизненные цели, ценности и образ жизни. Человек в этом возрасте не получает удовольствия ни от своей работы, ни от общения с теми, кого еще вчера считал лучшими друзьями.

Именно в такие кризисные периоды, объясняют психотерапевты, нужно учиться быстро адаптироваться к изменениям, часто сопровождающимся стрессовыми ситуациями. Специалисты отмечают, что важно постоянно развивать эмоциональную стойкость и находить способы для поддержания внутреннего равновесия.

Чтобы поддерживать свое эмоциональное благополучие на должном уровне, нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и больше уделять внимание общению с людьми, которые наполняют. Тогда даже при самом высоком уровне стресса можно будет сохранить эмоциональную стабильность и значительно повысить общее чувство счастья.

Читайте также:

Как стать богатым, не имея стабильной работы: 4 простых шага к финансовой свободе

Если вы слышите эти фразы, это значит, что вами манипулируют

Какие предметы не следует поднимать с земли – можно навлечь на себя беду

Похожие темы:

Следующая публикация