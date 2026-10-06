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Названы фрукты, которые надолго заряжают энергией и помогают избавиться от ощущения усталости
Какие продукты помогают поддерживать высокий уровень энергии в течение дня
Эксперты издания Harvard Health Publishing отмечают, что кусочек фрукта или горсть орехов может быть лучшим перекусом, чем сладости: простые сахара дают быстрый подъем, после которого энергия может так же быстро упасть, тогда как питательные продукты помогают снабжать организм энергией стабильнее. Отдельно специалисты отмечают важность сбалансированного рациона с фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и источниками полезных жиров и белка.
Бананы — когда нужен быстрый и питательный перекус
Банан — один из самых удобных фруктов для перекуса, когда чувствуется упадок сил. Он содержит углеводы, которые организм использует в качестве источника энергии, а также калия.
Особенно удобно взять банан с собой на работу или съесть перед физической активностью. Чтобы перекус был более сытным и не ограничивался только фруктовыми углеводами, его можно сочетать с натуральным йогуртом или небольшой порцией орехов.
Яблоки — энергия без ощущения тяжести
Яблоки содержат углеводы, воду и клетчатку. Именно клетчатка делает сам фрукт более сытным по сравнению с напитком из фруктового сока.
Цельные фрукты содержат клетчатку, которая теряется во время большинства способов приготовления сока. Поэтому для полноценного перекуса лучше не просто выпить яблочный или другой фруктовый сок, а съесть сам фрукт.
Апельсины — от усталости и обезвоживания организма
Апельсины содержат много воды, природные углеводы и витамин C. Высокое содержание воды во фруктах также делает их удобным вариантом перекуса, когда в течение дня необходимо поддерживать достаточное потребление жидкости.
Это важно еще и потому, что обезвоживание само по себе может проявляться усталостью. Рекомендуется обратить внимание на воду, если есть чувство усталости или сонливости без очевидной причины.
Ягоды — легкий вариант для тех, кто не хочет сладкого перекуса
Клубника, черника, малина и другие ягоды — хороший вариант для тех, кто хочет получить фруктовый перекус без большого количества пищи. Они содержат воду, клетчатку и всевозможные растительные соединения.
Их можно добавлять к натуральному йогурту, овсянке или кисломолочному сыру. Такой перекус будет содержать не только углеводы из фруктов, но и белок, что сделает его более питательным.
Груша — сытный фрукт для перекуса
Груша хорошо подходит для перекуса между основными приемами пищи. Она содержит воду и клетчатку, а цельные фрукты в целом относятся к продуктам с невысокой энергетической плотностью.
По данным экспертов, вода и клетчатка во фруктах помогают создавать больший объем пищи и дольше поддерживать чувство сытости.
Как есть фрукты, чтобы энергия не закончилась быстро
Не стоит рассчитывать на фрукты как своеобразный «энергетик». Если организм регулярно ощущает сильную усталость, важно искать ее причину, а не просто увеличивать количество сладких продуктов.
Для обычного перекуса лучше выбирать цельный фрукт, а не сок, и при необходимости сочетать его с продуктом, содержащим белок или полезные жиры: йогуртом, сыром или небольшим количеством орехов.