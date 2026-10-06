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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Названы фрукты, которые надолго заряжают энергией и помогают избавиться от ощущения усталости

Какие продукты помогают поддерживать высокий уровень энергии в течение дня

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какие фрукты нужно есть от усталости

Какие фрукты нужно есть от усталости / © www.freepik.com/free-photo

Эксперты издания Harvard Health Publishing отмечают, что кусочек фрукта или горсть орехов может быть лучшим перекусом, чем сладости: простые сахара дают быстрый подъем, после которого энергия может так же быстро упасть, тогда как питательные продукты помогают снабжать организм энергией стабильнее. Отдельно специалисты отмечают важность сбалансированного рациона с фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и источниками полезных жиров и белка.

Бананы — когда нужен быстрый и питательный перекус

Банан — один из самых удобных фруктов для перекуса, когда чувствуется упадок сил. Он содержит углеводы, которые организм использует в качестве источника энергии, а также калия.

Особенно удобно взять банан с собой на работу или съесть перед физической активностью. Чтобы перекус был более сытным и не ограничивался только фруктовыми углеводами, его можно сочетать с натуральным йогуртом или небольшой порцией орехов.

Яблоки — энергия без ощущения тяжести

Яблоки содержат углеводы, воду и клетчатку. Именно клетчатка делает сам фрукт более сытным по сравнению с напитком из фруктового сока.

Цельные фрукты содержат клетчатку, которая теряется во время большинства способов приготовления сока. Поэтому для полноценного перекуса лучше не просто выпить яблочный или другой фруктовый сок, а съесть сам фрукт.

Апельсины — от усталости и обезвоживания организма

Апельсины содержат много воды, природные углеводы и витамин C. Высокое содержание воды во фруктах также делает их удобным вариантом перекуса, когда в течение дня необходимо поддерживать достаточное потребление жидкости.

Это важно еще и потому, что обезвоживание само по себе может проявляться усталостью. Рекомендуется обратить внимание на воду, если есть чувство усталости или сонливости без очевидной причины.

Ягоды — легкий вариант для тех, кто не хочет сладкого перекуса

Клубника, черника, малина и другие ягоды — хороший вариант для тех, кто хочет получить фруктовый перекус без большого количества пищи. Они содержат воду, клетчатку и всевозможные растительные соединения.

Их можно добавлять к натуральному йогурту, овсянке или кисломолочному сыру. Такой перекус будет содержать не только углеводы из фруктов, но и белок, что сделает его более питательным.

Груша — сытный фрукт для перекуса

Груша хорошо подходит для перекуса между основными приемами пищи. Она содержит воду и клетчатку, а цельные фрукты в целом относятся к продуктам с невысокой энергетической плотностью.

По данным экспертов, вода и клетчатка во фруктах помогают создавать больший объем пищи и дольше поддерживать чувство сытости.

Как есть фрукты, чтобы энергия не закончилась быстро

Не стоит рассчитывать на фрукты как своеобразный «энергетик». Если организм регулярно ощущает сильную усталость, важно искать ее причину, а не просто увеличивать количество сладких продуктов.

Для обычного перекуса лучше выбирать цельный фрукт, а не сок, и при необходимости сочетать его с продуктом, содержащим белок или полезные жиры: йогуртом, сыром или небольшим количеством орехов.

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