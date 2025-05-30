Назван главный тренд педикюра лета 2025: почему все выбирают этот оттенок

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © www.freepik.com/free-photo

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Через несколько дней начнется сезон открытой обуви и пляжного настроения. Именно сейчас наступил тот момент, чтобы позаботиться о своем педикюре, ведь ухоженные ножки — это не просто эстетика, а залог уверенности в своей красоте. Этим летом фаворит в мире педикюра — деликатный молочный оттенок, который покорил весенние подиумы и уверенно шагает в летний сезон.

Что такое milky-педикюр и чем он такой особенный

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © Mixnews

Этот тренд базируется на нежных полупрозрачных белых тонах, напоминающих оттенок свежего молока. Он лишен яркости классического белого лака, взамен дарит образу утонченность, элегантность и легкость.

Milky-покрытие наносится в 1–2 слоя: в зависимости от желаемого эффекта — от едва уловимого полупрозрачного блеска до более глубокого молочного сияния. И самое главное — такой педикюр выглядит безупречно при любом освещении и с любым типом обуви.

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Почему стоит выбирать именно milky-педикюр

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © Mixnews

Универсален для любого образа. Этот оттенок подходит ко всем видам летней обуви — от пляжных вьетнамок до элегантных босоножек. Вы можете менять образ ежедневно, этот педикюр будет оставаться точным акцентом, что будет выражать ваш общий аутфит.

Эффект ухоженных ножек. Молочный лак визуально освещает ногтевую пластину, делает пальцы более нежными и эстетически изящными. Он прекрасно подчеркивает загар и придает ухоженность даже самому простому образу.

Беспроигрышная классика. Milky-оттенок не приедается и не выходит из моды. Даже через несколько недель после нанесения он выглядит свежим, не акцентирует внимание на отрастании ногтей и сохраняет свою привлекательность.

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © Mixnews