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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
184
Время на прочтение
2 мин

Назван главный тренд педикюра лета 2025: почему все выбирают этот оттенок

Такой цвет будет идеальным выбором для женщин, которые хотят подчеркнуть красоту и совершенство своих ножек.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой модный цвет педикюра на лето 2025

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Через несколько дней начнется сезон открытой обуви и пляжного настроения. Именно сейчас наступил тот момент, чтобы позаботиться о своем педикюре, ведь ухоженные ножки — это не просто эстетика, а залог уверенности в своей красоте. Этим летом фаворит в мире педикюра — деликатный молочный оттенок, который покорил весенние подиумы и уверенно шагает в летний сезон.

Что такое milky-педикюр и чем он такой особенный

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © Mixnews

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © Mixnews

Этот тренд базируется на нежных полупрозрачных белых тонах, напоминающих оттенок свежего молока. Он лишен яркости классического белого лака, взамен дарит образу утонченность, элегантность и легкость.

Milky-покрытие наносится в 1–2 слоя: в зависимости от желаемого эффекта — от едва уловимого полупрозрачного блеска до более глубокого молочного сияния. И самое главное — такой педикюр выглядит безупречно при любом освещении и с любым типом обуви.

Почему стоит выбирать именно milky-педикюр

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © Mixnews

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © Mixnews

  • Универсален для любого образа. Этот оттенок подходит ко всем видам летней обуви — от пляжных вьетнамок до элегантных босоножек. Вы можете менять образ ежедневно, этот педикюр будет оставаться точным акцентом, что будет выражать ваш общий аутфит.

  • Эффект ухоженных ножек. Молочный лак визуально освещает ногтевую пластину, делает пальцы более нежными и эстетически изящными. Он прекрасно подчеркивает загар и придает ухоженность даже самому простому образу.

  • Беспроигрышная классика. Milky-оттенок не приедается и не выходит из моды. Даже через несколько недель после нанесения он выглядит свежим, не акцентирует внимание на отрастании ногтей и сохраняет свою привлекательность.

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © Mixnews

Какой модный цвет педикюра на лето 2025 / © Mixnews

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Дата публикации
Количество просмотров
184
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