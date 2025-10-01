Лучшие даты для квашения капусты осенью 2025 года / © unsplash.com

В этом году погода внесла свои коррективы в привычный ритм жизни украинцев. Резкое похолодание во второй половине сентября заставило дачников изменить сроки уборки овощей из-за первых, но довольно суровых заморозков.

Капусту обычно убирают в конце сезона. Поздние сорта растут до первых морозов, то есть до конца сентября — начала октября. К этому времени кочаны становятся плотными и идеальными для длительного хранения, засолки и квашения.

Если погода подскажет, когда собирать капусту с грядки, определить лучший день для квашения поможет лунный календарь. Многие дачники и фермеры ориентируются на него не только во время высадки и уборки урожая, но и для кулинарных заготовок.

Лунные фазы и секреты хрустящей капусты

Считается, что самые благоприятные дни для квашения — растущая фаза Луны. Во время полной Луны капусту квасить не рекомендуют: по опыту хозяйок она в этот период получается мягкой и слишком кислой.

В 2025 году осенние полные Луны приходятся на:

7 октября;

5 ноября;

5 декабря.

В эти дни и несколько после них лучше отложить ножи.

Чтобы получить традиционный хруст и идеальную кислоту, следует ждать 5–6 дней после Новолуния. Растущая Луна считается оптимальным временем для маринадов и засолок.

Идеальные даты квашения осенью и зимой 2025 года

27–28 сентября;

22–23 и 27–28 октября;

23–24 ноября;

25-26 декабря.

А что делать с подмороженной капустой

Нынешние заморозки пришли неожиданно после теплой погоды, поэтому некоторые могли пропустить момент уборки. Подмороженные кочаны не стоит выбрасывать — их можно и даже стоит квасить. Одноразовое подмерзание не усугубляет полезные свойства овоща.

Единственный минус — такая капуста может быть менее хрустящей, но ферментация будет происходить быстрее. Поэтому его лучше использовать для быстрого потребления, а не для длительного хранения.

Самые распространенные ошибки при квашении

Неверная емкость. Алюминиевые кастрюли или банки не подходят: металл реагирует с кислотой, капуста становится горькой и тусклой. Сорт капусты. Для квашения подходят плотные, зрелые кочаны поздних сортов. Незрелые с темно-зелеными листьями не дадут хрустящего результата. соль. Используйте каменную соль среднего или крупного помола, не йодированную. Йод угнетает молочнокислое брожение, капуста потемнеет и станет мягкой.

Правильная дата, правильный сорт и правильная соль — и ваша квашеная капуста будет хрустящей, ароматной и полезной всю зиму.