Названы идеальные осенние даты 2025 года, чтобы заквасить капусту — можно ли это делать с подмороженной
Квашеная капуста — один из самых популярных сезонных запасов украинцев. Этот полезный овощ легко приобрести на осенних ярмарках без удара по семейному бюджету, а приготовить его на зиму можно без особого труда. Главное — правильный выбор дать квашение.
В этом году погода внесла свои коррективы в привычный ритм жизни украинцев. Резкое похолодание во второй половине сентября заставило дачников изменить сроки уборки овощей из-за первых, но довольно суровых заморозков.
Капусту обычно убирают в конце сезона. Поздние сорта растут до первых морозов, то есть до конца сентября — начала октября. К этому времени кочаны становятся плотными и идеальными для длительного хранения, засолки и квашения.
Если погода подскажет, когда собирать капусту с грядки, определить лучший день для квашения поможет лунный календарь. Многие дачники и фермеры ориентируются на него не только во время высадки и уборки урожая, но и для кулинарных заготовок.
Лунные фазы и секреты хрустящей капусты
Считается, что самые благоприятные дни для квашения — растущая фаза Луны. Во время полной Луны капусту квасить не рекомендуют: по опыту хозяйок она в этот период получается мягкой и слишком кислой.
В 2025 году осенние полные Луны приходятся на:
7 октября;
5 ноября;
5 декабря.
В эти дни и несколько после них лучше отложить ножи.
Чтобы получить традиционный хруст и идеальную кислоту, следует ждать 5–6 дней после Новолуния. Растущая Луна считается оптимальным временем для маринадов и засолок.
Идеальные даты квашения осенью и зимой 2025 года
27–28 сентября;
22–23 и 27–28 октября;
23–24 ноября;
25-26 декабря.
А что делать с подмороженной капустой
Нынешние заморозки пришли неожиданно после теплой погоды, поэтому некоторые могли пропустить момент уборки. Подмороженные кочаны не стоит выбрасывать — их можно и даже стоит квасить. Одноразовое подмерзание не усугубляет полезные свойства овоща.
Единственный минус — такая капуста может быть менее хрустящей, но ферментация будет происходить быстрее. Поэтому его лучше использовать для быстрого потребления, а не для длительного хранения.
Самые распространенные ошибки при квашении
Неверная емкость. Алюминиевые кастрюли или банки не подходят: металл реагирует с кислотой, капуста становится горькой и тусклой.
Сорт капусты. Для квашения подходят плотные, зрелые кочаны поздних сортов. Незрелые с темно-зелеными листьями не дадут хрустящего результата.
соль. Используйте каменную соль среднего или крупного помола, не йодированную. Йод угнетает молочнокислое брожение, капуста потемнеет и станет мягкой.
Правильная дата, правильный сорт и правильная соль — и ваша квашеная капуста будет хрустящей, ароматной и полезной всю зиму.