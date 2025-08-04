Названы имена мужчин, которые любят выпить: им следует быть осторожными с алкоголем

Некоторые мужские имена со временем «обрастают» стереотипами и ассоциациями. Один из них — тяга к алкоголю. Хотя привычки не определяются только именем, народная мудрость, шутки, басни и даже статистика могут создать довольно четкие образы. Рассказываем, с кем из мужчин чаще всего ассоциируют любовь к рюмке.

Виктор известен своим общительным характером, поэтому часто оказываются в центре любой компании. Мужчины с этим именем не прочь посидеть с друзьями, а рюмка за знакомство или за встречу для них является привычным делом.

Александр. Это имя довольно распространено, а потому и ассоциаций много. В народе существует мнение, что Саша — душа компании, а значит, первый за столом. Мужчины с этим именем любят громкие застолья, где каждый их тост превращается в мини-спектакль.