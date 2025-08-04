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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Названы имена мужчин, которые любят выпить: им следует быть осторожными с алкоголем

Такой рейтинг имен часто используется в юмористическом контексте, народных приметах и песнях.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кто из мужчин любит выпить лишнего

Кто из мужчин любит выпить лишнего / © www.freepik.com/free-photo

Некоторые мужские имена со временем «обрастают» стереотипами и ассоциациями. Один из них — тяга к алкоголю. Хотя привычки не определяются только именем, народная мудрость, шутки, басни и даже статистика могут создать довольно четкие образы. Рассказываем, с кем из мужчин чаще всего ассоциируют любовь к рюмке.

Мужчины с какими именами любят выпить лишнего

  • Виктор известен своим общительным характером, поэтому часто оказываются в центре любой компании. Мужчины с этим именем не прочь посидеть с друзьями, а рюмка за знакомство или за встречу для них является привычным делом.

  • Александр. Это имя довольно распространено, а потому и ассоциаций много. В народе существует мнение, что Саша — душа компании, а значит, первый за столом. Мужчины с этим именем любят громкие застолья, где каждый их тост превращается в мини-спектакль.

  • Иван. Это мужское имя ассоциируется с простотой и некоторой наивностью. Часто в анекдотах или поговорках Иван наливает, пьет и поет. К тому же, это одно из древнейших имен, а традиции, как известно, обладают мощной силой.

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