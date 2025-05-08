- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
Названы лучшие и самые сладкие сорта дыни: подходят для выращивания во всех регионах
Чтобы вырастить сладкие и ароматные дыни, важно выбрать правильный сорт, который имел бы иммунитет к перепадам температуры и обильно родил даже без особого ухода.
Рассказываем, какие сорта дынь следует посадить в своем огороде, чтобы потом собрать крупные, вкусные и сладкие плоды. Об этом пишет ресурс vsn.ua.
Какие дыни самые сладкие и лучшие для выращивания в Украине: об этом мало кто знает
Селекционеры на сегодня вывели более трех тысяч разнообразных сортов душистых и сладких дынь. Однако среди них есть такие, которые дают самый высокий урожай и не боятся неблагоприятных температурных условий, что очень важно. Опытные хозяева рассказали, какие сорта дыни самые лучшие и дают обильный урожай больших и сладких плодов.
Прежде чем сеять дыни, нужно выбрать сорта, которые будут подходить к климатическим условиям региона проживания. Однако лучшими среди других огородники считают следующие сорта:
«Ранок 113».
«Карамелька».
«Флоренция F1».
«Малаго».
«Докаро F1».
«Леся».
«Амалик F1».
«Радужная».
Какая почва лучше подходит для выращивания дынь
Чтобы собрать максимальный урожай сладких и больших дынь, их нужно сажать на одном из следующих грунтов: суглинистом, песчаном, супесчаном или черноземе. Если на вашем огороде другая почва, тогда необходимо следить за тем, чтобы она была постоянно увлажненной и рыхлой.