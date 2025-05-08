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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Названы лучшие и самые сладкие сорта дыни: подходят для выращивания во всех регионах

Чтобы вырастить сладкие и ароматные дыни, важно выбрать правильный сорт, который имел бы иммунитет к перепадам температуры и обильно родил даже без особого ухода.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие сорта дыни самые лучшие и самые сладкие

Какие сорта дыни самые лучшие и самые сладкие / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие сорта дынь следует посадить в своем огороде, чтобы потом собрать крупные, вкусные и сладкие плоды. Об этом пишет ресурс vsn.ua.

Какие дыни самые сладкие и лучшие для выращивания в Украине: об этом мало кто знает

Селекционеры на сегодня вывели более трех тысяч разнообразных сортов душистых и сладких дынь. Однако среди них есть такие, которые дают самый высокий урожай и не боятся неблагоприятных температурных условий, что очень важно. Опытные хозяева рассказали, какие сорта дыни самые лучшие и дают обильный урожай больших и сладких плодов.

Прежде чем сеять дыни, нужно выбрать сорта, которые будут подходить к климатическим условиям региона проживания. Однако лучшими среди других огородники считают следующие сорта:

  • «Ранок 113».

  • «Карамелька».

  • «Флоренция F1».

  • «Малаго».

  • «Докаро F1».

  • «Леся».

  • «Амалик F1».

  • «Радужная».

Какая почва лучше подходит для выращивания дынь

Чтобы собрать максимальный урожай сладких и больших дынь, их нужно сажать на одном из следующих грунтов: суглинистом, песчаном, супесчаном или черноземе. Если на вашем огороде другая почва, тогда необходимо следить за тем, чтобы она была постоянно увлажненной и рыхлой.

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Дата публикации
Количество просмотров
58
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