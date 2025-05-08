Названы лучшие и самые сладкие сорта дыни: подходят для выращивания во всех регионах

Какие сорта дыни самые лучшие и самые сладкие / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, какие сорта дынь следует посадить в своем огороде, чтобы потом собрать крупные, вкусные и сладкие плоды. Об этом пишет ресурс vsn.ua.

Какие дыни самые сладкие и лучшие для выращивания в Украине: об этом мало кто знает

Селекционеры на сегодня вывели более трех тысяч разнообразных сортов душистых и сладких дынь. Однако среди них есть такие, которые дают самый высокий урожай и не боятся неблагоприятных температурных условий, что очень важно. Опытные хозяева рассказали, какие сорта дыни самые лучшие и дают обильный урожай больших и сладких плодов.

Прежде чем сеять дыни, нужно выбрать сорта, которые будут подходить к климатическим условиям региона проживания. Однако лучшими среди других огородники считают следующие сорта:

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«Ранок 113».

«Карамелька».

«Флоренция F1».

«Малаго».

«Докаро F1».

«Леся».

«Амалик F1».

«Радужная».

Какая почва лучше подходит для выращивания дынь

Чтобы собрать максимальный урожай сладких и больших дынь, их нужно сажать на одном из следующих грунтов: суглинистом, песчаном, супесчаном или черноземе. Если на вашем огороде другая почва, тогда необходимо следить за тем, чтобы она была постоянно увлажненной и рыхлой.