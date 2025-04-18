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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
234
Время на прочтение
2 мин

Названы лучшие многослойные стрижки на короткие волосы, которые хорошо держат форму без укладки

Короткие градуированные стрижки — это несомненный хит 2025 года. Эксперты называют их идеальными для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту и придать выразительности своему стилю.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие модные короткие стрижки на лето 2025

Какие модные короткие стрижки на лето 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Стилисты рекомендуют короткие многослойные стрижки всем женщинам, стремящимся раскрыть свою настоящую природную красоту и совершенство. Ведь такие стрижки помогают полностью изменить свой стиль и почувствовать себя неотразимой. Рассказываем, какие самые лучшие многослойные стрижки для коротких волос на лето 2025 года.

Бикси

Какие модные короткие стрижки на лето 2025 / © Freepik

Какие модные короткие стрижки на лето 2025 / © Freepik

Эта стрижка имеет признаки пикси и боба, поэтому не сходит с модного олимпа уже несколько лет. А все потому, что прическа универсальна, так как подходит всем женщинам без исключения. Бикси придает образу легкости, а ее текстура и многослойность держит волосы в правильной форме. Поэтому она совершенно не нуждается в укладке. К тому же, текстурированные пряди придают даже очень тонким локонам экстраординарный объем.

Текстурированный боб для тонких волос

Какие модные короткие стрижки на лето 2025

Какие модные короткие стрижки на лето 2025

Стилисты рекомендуют многослойные текстурированные прически всем обладательницам тонких поврежденных локонов. И текстурированный боб — именно та стрижка, которая мгновенно увеличивает объем волос в несколько раз. Многослойность обеспечивает прядям движение и плотность, благодаря чему волосы выглядят здоровыми и сияющими.

Боб до подбородка

Какие модные короткие стрижки на лето 2025

Какие модные короткие стрижки на лето 2025

Классический боб можно делать на волосах любой текстуры. Эксперты рекомендуют носить эту стрижку с пробором набок, что выразит общий образ, придаст ему изящества и изысканности. Классический боб обладает омолаживающим эффектом, поэтому эта прическа будет идеальным выбором для тех, кто хочет сбросить несколько лишних лет.

Пикси с длинной челкой

Какие модные короткие стрижки на лето 2025

Какие модные короткие стрижки на лето 2025

Такая стрижка для смелых и решительных женщин, готовых кардинально изменить свой образ. Пикси будет подходить всем женщинам без исключения, а челка будет делать акцент на глубине взгляда и подчеркнет изящество скул. Стрижка совершенно не требует укладки, достаточно высушить волосы, взбить их легонько руками — и ваш совершенный образ готов.

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Дата публикации
Количество просмотров
234
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