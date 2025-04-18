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Названы лучшие многослойные стрижки на короткие волосы, которые хорошо держат форму без укладки
Короткие градуированные стрижки — это несомненный хит 2025 года. Эксперты называют их идеальными для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту и придать выразительности своему стилю.
Стилисты рекомендуют короткие многослойные стрижки всем женщинам, стремящимся раскрыть свою настоящую природную красоту и совершенство. Ведь такие стрижки помогают полностью изменить свой стиль и почувствовать себя неотразимой. Рассказываем, какие самые лучшие многослойные стрижки для коротких волос на лето 2025 года.
Бикси
Эта стрижка имеет признаки пикси и боба, поэтому не сходит с модного олимпа уже несколько лет. А все потому, что прическа универсальна, так как подходит всем женщинам без исключения. Бикси придает образу легкости, а ее текстура и многослойность держит волосы в правильной форме. Поэтому она совершенно не нуждается в укладке. К тому же, текстурированные пряди придают даже очень тонким локонам экстраординарный объем.
Текстурированный боб для тонких волос
Стилисты рекомендуют многослойные текстурированные прически всем обладательницам тонких поврежденных локонов. И текстурированный боб — именно та стрижка, которая мгновенно увеличивает объем волос в несколько раз. Многослойность обеспечивает прядям движение и плотность, благодаря чему волосы выглядят здоровыми и сияющими.
Боб до подбородка
Классический боб можно делать на волосах любой текстуры. Эксперты рекомендуют носить эту стрижку с пробором набок, что выразит общий образ, придаст ему изящества и изысканности. Классический боб обладает омолаживающим эффектом, поэтому эта прическа будет идеальным выбором для тех, кто хочет сбросить несколько лишних лет.
Пикси с длинной челкой
Такая стрижка для смелых и решительных женщин, готовых кардинально изменить свой образ. Пикси будет подходить всем женщинам без исключения, а челка будет делать акцент на глубине взгляда и подчеркнет изящество скул. Стрижка совершенно не требует укладки, достаточно высушить волосы, взбить их легонько руками — и ваш совершенный образ готов.