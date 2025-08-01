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Названы лучшие омолаживающие стрижки с челкой-шторкой для женщин за 60
Челка-шторка — это не только модная деталь для акцентирования прически, но и настоящий инструмент для мгновенного омоложения женщин элегантного возраста.
У многих возникает вопрос: подходит ли прическа с челкой-шторкой после 60 или даже 70 лет? Ответ стилистов однозначен — не только подходит, но и прекрасно подчеркивает естественную красоту. Рассказываем, какие лучшие стрижки с челкой-шторкой для женщин зрелого возраста.
Почему стоит выбрать стрижки с челкой-шторкой
Благодаря плавным линиям и легкой текстуре, этот тип челки мягко обрамляет лицо, скрывая морщинки на лбу и акцентируя внимание на глазах. Главное, правильно подобрать вариант для своего типа волос и формы лица.
Варианты для разного типа волос:
Для тонких или не слишком густых волос лучше остановиться на удлиненном варианте челки-шторки с легкими слоями. Такая форма придает объем и не перегружает образ.
Для седых и светлых волос идеально подойдет фактурная челка с разреженными прядями. Он делает прическу легкой, динамичной и зрительно омолаживает лет на 10-15.
С какими стрижками лучше всего сочетается челка-шторка
Классический боб — прекрасно обрамляет лицо, придает элегантности.
Пикси-боб — легкий, неприхотливый в уходе, в то же время стильный.
Шегги-боб — непринужденный и современный вид благодаря многослойности.
Воздушный боб — придает прическе легкости и женственности.