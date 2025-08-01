Названы лучшие омолаживающие стрижки с челкой-шторкой для женщин за 60

Какие стрижки с челкой-шторкой для женщин за 60 / © Freepik

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У многих возникает вопрос: подходит ли прическа с челкой-шторкой после 60 или даже 70 лет? Ответ стилистов однозначен — не только подходит, но и прекрасно подчеркивает естественную красоту. Рассказываем, какие лучшие стрижки с челкой-шторкой для женщин зрелого возраста.

Почему стоит выбрать стрижки с челкой-шторкой

Благодаря плавным линиям и легкой текстуре, этот тип челки мягко обрамляет лицо, скрывая морщинки на лбу и акцентируя внимание на глазах. Главное, правильно подобрать вариант для своего типа волос и формы лица.

Варианты для разного типа волос:

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Для тонких или не слишком густых волос лучше остановиться на удлиненном варианте челки-шторки с легкими слоями. Такая форма придает объем и не перегружает образ.

Какие стрижки с челкой-шторкой для женщин за 60 / © Mixnews

Для седых и светлых волос идеально подойдет фактурная челка с разреженными прядями. Он делает прическу легкой, динамичной и зрительно омолаживает лет на 10-15.

Какие стрижки с челкой-шторкой для женщин за 60 / © Mixnews

С какими стрижками лучше всего сочетается челка-шторка

Классический боб — прекрасно обрамляет лицо, придает элегантности.

Какие стрижки с челкой-шторкой для женщин за 60 / © Mixnews

Пикси-боб — легкий, неприхотливый в уходе, в то же время стильный.

Какие стрижки с челкой-шторкой для женщин за 60 / © www.freepik.com/free-photo

Шегги-боб — непринужденный и современный вид благодаря многослойности.

Какие стрижки с челкой-шторкой для женщин за 60 / © Mixnews

Воздушный боб — придает прическе легкости и женственности.

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Какие стрижки с челкой-шторкой для женщин за 60 / © Mixnews