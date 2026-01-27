Названы лучшие сорта гигантского лука: сладкие, сочные и хорошо растут в холод и засуху

Гигантский лук давно перестал быть диковинкой для опытных огородников. Он удивляет не только размерами, но и вкусом: у многих сортов мякоть сладковатая, сочная и совсем не горькая. Такой лук приятно есть свежим, добавлять в салаты и запекать. К тому же, крупные головки значительно упрощают приготовление, ведь одной луковицы часто хватает на целое блюдо.

«Exhibition». Это безоговорочный лидер среди гигантских сортов. Отдельные луковицы могут весить более 800 граммов, а в идеальных условиях выращивания — даже больше килограмма. Особенности лука: очень сладкий вкус без горечи, очень сочный, идеальный для свежего употребления. Но следует учитывать, что этот сорт не предназначен для длительного хранения, зато у него непревзойденный вкус.

«Глобо». Сорт, сочетающий огромный размер и хорошую лежкость. Луковицы округлые, плотные и тяжелые. Масса одной головки часто превышает 700 г; имеет приятный, слегка сладковатый вкус. Такой лук подходит как для свежих блюд, так и для термической обработки, хорошо сохраняется до самой весны.

«Ялтинский большой». Это подлинная легенда среди сладких сортов. Чем отличается: яркий фиолетовый цвет; очень мягкий, почти фруктовый привкус; идеальный для салатов и бутербродов; средний срок хранения, зато наибольшая сочность.

«Белый гигантский». Сорт для тех, кто любит нежный вкус без резкого запаха. Преимущества этого лука: большие, светлые головки, сочная и мягкая мякоть, отлично подходит для соусов и запекания. Овощ не раздражает слизистую, поэтому можно есть свежим.